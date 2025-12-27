Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Passagem de Ano no Porto e em Braga

No Norte do país, a festa começa na cidade Invicta. No Porto, a Avenida dos Aliados volta a ser o epicentro da celebração, com concertos de artistas portugueses, como Clã e Nininho Vaz Maia, e um espetáculo de fogo de artifício à meia-noite.

Para quem procura uma experiência mais exclusiva, há várias alternativas. O Réveillon da Alfândega do Porto combina jantar, música e uma vista privilegiada sobre o rio Douro. Já os hotéis da Ribeira e de Vila Nova de Gaia apostam em jantares de gala com animação ao vivo e ambientes sofisticados para receber o novo ano.

Em Braga, a animação regressa à Avenida Central a partir das 22h30. DJs e a banda portuguesa Os Vizinhos sobem ao palco para garantir música e festa até às 04h00.

Coimbra e Nazaré

Em Coimbra, a passagem de ano é assinalada com uma programação distribuída por quatro palcos espalhados pela cidade. Na noite de 31 de dezembro, destacam-se as atuações de Dino D’Santiago e Branko.

Na Nazaré, a chegada de 2026 celebra-se com dois dias de música e animação com artistas ligados à identidade nazarena, culminando num espetáculo pirotécnico no areal e num jogo de lasers no Promontório, acompanhados pela contagem decrescente.

Lisboa

Lisboa prepara-se para receber 2026 com uma festa no Terreiro do Paço. Música, fogo de artifício e um espetáculo de 250 drones prometem iluminar a noite junto ao Tejo.

O DJ Mojo e o MC Márcio Jesus aquecem o ambiente com vários ritmos, antes do concerto de Plutónio, marcado para as 22h30. À meia-noite, a contagem decrescente dá lugar a dez minutos de fogo de artifício sincronizado com os drones, seguindo-se uma sessão “I Love Reggaeton”, novamente com o DJ Mojo.

Para quem prefere uma celebração mais formal, o Réveillon no Lisbon Marriott Hotel oferece, na noite de 31 de dezembro, um programa completo com jantar e animação até às 03h00. Este ano, a festa ganha um ambiente mais “caliente”, com um espetáculo ao vivo de inspiração latino-americana, que inclui cantora, bailarinos e DJ.

Já o Rocco, um dos restaurantes mais elegantes da capital, prepara um evento temático especial para a despedida de 2025: um exclusivo jantar e ceia sob o tema Baile de Máscaras Veneziano.

Algarve: Quinta do Lago, Albufeira e Faro

No Algarve, as celebrações estendem-se por várias localidades. Na Quinta do Lago, é possível dar as boas-vindas a 2026 com um jantar requintado num dos restaurantes da zona, cada um com o seu estilo, animação própria e um espetáculo de fogo de artifício acessível a todos.

Em Albufeira, a Praia dos Pescadores recebe o Carpe Nox 2025, um espetáculo multissensorial que envolve a praia, o oceano e o céu de inverno, numa experiência imersiva para celebrar o novo ano.

Já em Faro, a festa acontece no Jardim Manuel Bivar, no centro da cidade, com concertos gratuitos e a receção oficial a 2026 à meia-noite. A banda Manga Limão sobe primeiro ao palco, seguida de Sara Correia, numa noite que culmina com fogo de artifício e muita música. A entrada é livre.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.