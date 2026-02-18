Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Naturalmente, a coisa não era fácil; os edifícios estavam em ruínas, as ervas daninhas tinham invadido os jardins, os edifícios agrícolas haviam sido despojados do que quer que tivesse préstimo, e só restavam paredes nuas, como se a cooperativa tivesse sido bombardeada. Mas para Irimiás não havia impossíveis! Precisava também de alguma sorte, claro está, porque sem ela as coisas não avançam! Mas a sorte vem quando há inteligência! E Irimiás era fino como uma lâmina! E Futaki lembrou‐se, com um sorriso, do dia em que ele foi nomeado chefe das oficinas de máquinas, com todos, mesmo os dirigentes, apertados à sua volta, porque, como dizia Petrina, Irimiás era «o homem das situações desesperadas e pastor de homens sem esperança». Mas perante a estupidez até ele se mostrou impotente e, ao fim de um ano, não foi de admirar que fizesse as malas.

José Correia Guedes junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Na Rota do Yankee Clipper", publicado pela Lua de Papel. Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino). "Na Rota do Yankee Clipper" conta a história do dia 22 de fevereiro de 1943, quando o Boeing 314 Yankee Clipper da Pan American mergulhou no rio Tejo quando se preparava para aterrar em frente a Cabo Ruivo, arrastando consigo 24 dos 39 ocupantes que trazia a bordo.

Após a sua partida, começaram logo a atolar‐se, e cada vez mais. Primeiro veio a geada, seguiram‐se as frieiras nos lábios e nas mãos, o rebanho fora dizimado, e, então, começaram a receber os salários com uma semana de atraso, quando não havia já nada para comprar... e chegou um momento em que as pessoas disseram que era o fim, que a loja ia fechar. E assim foi. Aqueles que tinham para onde ir desapareceram; os outros permaneceram; e logo vieram as brigas, planos inviáveis voavam pelo ar, todos sabiam melhor do que os outros o que fazer, e, é claro, nada sucedeu. Por fim, estavam reduzidos àquela impotência, só já acreditavam em milagres, contavam nervosamente as horas, as semanas, os meses, e depois já nem sequer isso era importante, passavam o dia encolhidos na cozinha, e se aparecia algum dinheiro, iam logo gastá‐lo à taberna. Nos últimos tempos, também ele não saía da casa das máquinas, salvo para ir à taberna ou para visitar a senhora Schmidt, porque acreditava que nada iria mudar. Resignara‐se a ficar ali até ao fim dos seus dias, sem saber o que mais poderia fazer. Começar uma vida nova? Na sua idade? Oh, mas tudo isso era passado. Irimiás iria «pôr ordem nas coisas»... Impaciente, mexia‐se no lugar, porque por mais de uma vez lhe pareceu ouvir alguém a tentar abrir a porta, mas decidiu acalmar‐se («Paciência, um pouco mais de paciência...»), e até pediu um café. Futaki não era o único: uma certa excitação percorria visivelmente a sala, especialmente quando a senhora Kráner, olhando pela janela, declarou solenemente: «O dia ergue‐se no horizonte»; animaram‐se, o vinho voltou a correr, e a senhora Kráner, subitamente alegre, exclamou em voz alta: «Mas o que é isto?! Um funeral?!»

Livro: "O Tango de Satanás" Autor: László Krasznahorkai Tradução: Ernesto Rodrigues Editora: Cavalo de Ferro Data de lançamento: 16 de fevereiro de 2026 Preço: € 19,95 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Ondulando os quadris enormes, atravessou a sala e estacou diante de Kerekes. «Eh, pare de dormir! Toque‐nos alguma coisa no acordeão!» O agricultor levantou a cabeça e arrotou. «Tem de pedir ao taberneiro, não a mim. O instrumento é dele.» «Eh, taberneiro!», gritou a senhora Kráner. «Tem aí o acordeão?» «Sim, tenho... trago...», murmurou, e desapareceu no armazém. «Desde que bebam bastante...» Tirou de trás das latas de conserva o instrumento decorado com teias de aranha, limpou‐o à pressa e entregou‐o a Kerekes. «Tenha cuidado! É a menina dos meus olhos...» Kerekes afastou o taberneiro, puxou as correias, tocou algumas notas, e inclinou‐se para esvaziar o copo. «Então esse vinho?!» A senhora Kráner dava voltas, de olhos fechados, no meio da taberna. «Vá, traga‐lhe uma garrafa!», disse ao taberneiro, batendo o pé impaciente. «Então, preguiçosos! Parem de dormir!» De mão na anca, desafiava os homens, que gargalhavam. «Vermes cobardes! Ninguém se atreve comigo?!» Halics, que não tolerava que lhe chamassem cobarde, levantou‐se e, sem fazer caso das palavras da mulher («Ficas aqui!»), correu para a senhora Kráner. «Um tango!», gritou ele, e empertigou‐se. Como Kerekes não reagisse, Halics agarrou a senhora Kráner pela cintura e «marcou o passo».

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.