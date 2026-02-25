Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Era um miúdo com uma caderneta de cromos na mão; era um homem numa mesa de restaurante, a avaliar a verdade do outro em menos de um minuto; sublinhe-se essa capacidade de ver na rapidez do tempo. Fixava aquela mulher, radiografava‑a. Ele teria de ajustar a medicação, ou talvez já não desse mais; ­talvez não restasse à Medicina resposta para o tanto que ela vivera. Ele, com cinquenta e nove anos, avaliava a senhora com oitenta e cinco, e ambos tinham o entendimento certo de serem donos, cada um à sua maneira, de uma ideia obstinada: a de que a razão lhes pertencia. Para ele, era importante ter uma certa razão, mesmo que, na teoria, fosse possível afirmar que tudo é relativo, volátil, difícil, «tudo depende», diziam-lhe os pacientes, e ele que sim, mas nada o demovia das suas convicções. A velha senhora possuía outro entendimento sobre a razão: era o caminho das pedras trilhado com tudo às costas, a mãe, o pai, o marido, os filhos. Na carteira de pele preta, já gasta nos cantos, guardava um caderno pautado de pequenas dimensões, também ele em pele preta. Na fragilidade da sua caligrafia infantil, aquela que aprendera na escola primária, desenhava uma lista de todos os mortos que fora acumulando. Todas as pessoas que conhecera e que já não estavam. E era esse conhecimento que lhe conferia a razão de saber mais do que os outros, porque encarava a morte com lucidez, sabia-a presente. A razão dela estava despojada de ilusões. A do homem à sua frente era de outra dimensão, havia uma certa poética naquilo que lhe garantia um lugar seguro. Ter razão significava habitar um edifício de saber. E ele conhecia certos poemas de cor, sabia citá-los no momento adequado, com sentido de oportunidade; decorara as letras das canções mais importantes de sempre, embora só fossem importantes para ele, no tempo dele, e havia uma certa comoção quando percebia que alguém, um paciente, captava a referência e, ainda assim, perguntava «ah, isso é do David Bowie? Isso é dos Yes?». E ele sorria, um sorriso estranho e ensaiado, próprio de um lugar distante, que o distinguia, lhe dava um estatuto exclusivo, a certeza de ser especial. De ser ele.

A velha senhora odiava a palavra idosa e fê-lo saber mal chegaram àquele momento de confronto. «Não me diga que sou idosa ou que estou idosa, sou uma mulher velha.» Ela gostava dessa crueza, era-lhe relevante a precisão das palavras e, mesmo não tendo os estudos do psiquiatra, aquele homem de olhar nímio, sabia valorizá-las, compreendia o seu significado. «No dia, tenho horas, vou sentindo o corpo, a cabeça, ignoro, há coisas que não merecem a pena.» Ele, com a concordância que reservava para os que merecem ser poupados, sorria. A mulher velha estava nessa categoria. Alguém, o filho ou a nora, tinha confidenciado coisas. Fazia sempre toda a diferença um psiquiatra ter cartas que revelavam as potenciais tipologias. A senhora era uma copista, alguém que matutava o passado no presente, sempre a copiar o que já tinha sido, por ser essa a realidade de tudo o que ­conhecia. «Não imagina o que ela sofreu», dissera o filho. Ou a nora. Não prestara atenção, mas colhera os pormenores: trabalhou para o partido antes do 25 de Abril, e em ­Portugal só há um partido que pode reivindicar esse título; esteve na clandestinidade; foi obrigada a entregar um filho ao desconhecido, saiu a salto do país antes de ser chamado para a tropa; nunca mais o viu. Outro morreu. O marido bebia. Não lhe batia, era a tortura das palavras, os silêncios pesados. ­Poucas coisas corroem tanto quanto o silêncio. Era o pior. Na vida das mulheres, o silêncio esgota-se nesse peso. António sabia-o. Por tê-lo estudado, por tê-lo vivido e infligido. No final, era apenas um homem como os outros. E também ele bebia.

Livro: "O Lugar da Incerteza" Autor: Patrícia Reis Editora: Companhia das Letras Data de lançamento: janeiro de 2026 Preço: € 17,45

Agora, no fim da vida, a mulher velha tomava medicamentos vários, muitos sobre os quais nada sabia, outros que sobrepunha, e só isso era um disparate. Ele não o disse. Era cliente regular do restaurante, o filho não viu qualquer mal em pedir uma opinião e, assim, depois do café, porque estas coisas têm de ser no momento certo, alvitrou timidamente «se o doutor a pudesse ver…». A senhora sentou-se à sua mesa, sempre a mesma, afastou duas ou três migalhas de pão e levantou os olhos para o psiquiatra. Não havia ali medo ou interrogação, encarava‑o com um sentido de paridade que lhe agradou. Era bom sentir que as pessoas podiam ser tanto quanto ele, não eram muitas as que o conseguiam fazer. Aquela mulher nem se preparara para o encontro, não era exactamente uma consulta, e, apesar disso, mantinha a sua posição, a sua identidade, sem qualquer desculpa. Ele perguntou-lhe se se sentia cansada da cabeça e ela riu-se, «da cabeça e dos ossos, tenho os ossos todos migadinhos. Sabe o que isso é? E a minha cabeça é algodão.» O psiquiatra assentiu. De certa forma, o corpo dela também lhe pareceu algodão, era uma mulher miúda, que minguara no tempo, não subsistiam indícios de grande beleza, apenas os olhos, semicerrados, reclamavam uma força, ainda lhe restava alguma força. António fez o retrato para si, tentando vê-la com discrição. Não sorriu. O filho, um homem pequeno, de barba cerrada, envergando um avental impoluto, perguntou se deveriam mudar a medicação, talvez outra droga fosse melhor, «estão sempre a actualizá-las, não é verdade?». Ela não se ofendeu com a palavra droga. Era dura. Tinha sido sempre assim. Estóica. Uma daquelas mulheres para quem o prazer é uma ilusão dos outros. «A vida não tem graças, só penas.» E ela cumpria as suas desde sempre; nascera numa família pobre e o partido tinha‑a usado durante muito tempo. «Vocês enchem a boca com a palavra democracia, não sabem nada. O mundo foi mudando, mas para mim nada mudou.» Uma copista, portanto.

