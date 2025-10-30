Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A companhia Plateia d’Emoções apresenta este Natal uma nova versão de “O Feiticeiro de Oz”, o clássico de L. Frank Baum, transformado num musical colorido e interativo que promete encantar miúdos e graúdos. A peça estreia em novembro e dezembro em cinco cidades portuguesas — Leiria, Mealhada, Amarante, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia — com sessões dedicadas às escolas e ao público em geral.

Sob direção artística de Fernando Tavares, texto e letras originais de Liliana Moreira e direção musical e vocal de André Lacerda, a produção transporta o público “para lá do arco-íris”, com música, humor, dança e muita cor. “O espetáculo está repleto de humor e garante diversão abundante às comunidades escolares e às famílias”, sublinha Cátia Tavares, produtora executiva da Plateia d’Emoções, conhecida por participações em produções como “Chiquititas”, “Morangos com Açúcar” e “West Side Story”.

As primeiras apresentações decorrem em Leiria, no Auditório da Filarmónica de Chãs, nos dias 19 e 20 de novembro, seguindo-se a Mealhada (Cineteatro Messias, 27 a 29 de novembro), Amarante (Cine-Teatro, 3 a 5 de dezembro), Póvoa de Varzim (Cine-Teatro Garrett, 9 a 13 de dezembro) e, por fim, Vila Nova de Gaia (Auditório Plebeus Avintenses, 16 a 19 de dezembro). Cada cidade acolhe sessões escolares de manhã e à tarde, e uma sessão aberta ao público ao fim de semana.

Nesta versão, Dorothy adormece a ouvir uma história contada pelo avô e desperta num sonho mágico onde conhece Glinda, a Fada Boa, e os Munchkins, que a ajudam a seguir pela Estrada de Tijolos Amarelos até à Cidade Esmeralda, lar do misterioso Feiticeiro de Oz. Acompanhada pelo Espantalho, o Homem de Lata e o Leão, a jovem embarca numa viagem que a ensina o verdadeiro valor da amizade, solidariedade e entreajuda — valores centrais da produção, especialmente relevantes na época natalícia.

A companhia aposta também na vertente pedagógica, oferecendo materiais educativos às escolas participantes através de QR Codes que permitem aceder a atividades complementares, desenvolvidas por especialistas em ensino artístico.

Paralelamente, a Plateia d’Emoções levará aos palcos de outras cinco cidades o musical “O Livro da Selva”, com encenação de Mario Sanchis, uma das produções recomendadas pela Rede Nacional de Teatros de Espanha. A peça passará por Vila Nova de Cerveira, Alfena, Santa Maria da Feira, Porto e Tábua, entre novembro e dezembro, com sessões escolares e apresentações abertas ao público.

Com estas duas produções, a Plateia d’Emoções reafirma o seu compromisso com a divulgação do teatro musical e o acesso das crianças e famílias à cultura, transformando o Natal de 2025 numa autêntica celebração de cor, música e emoção.

