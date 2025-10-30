A companhia Plateia d’Emoções apresenta este Natal uma nova versão de “O Feiticeiro de Oz”, o clássico de L. Frank Baum, transformado num musical colorido e interativo que promete encantar miúdos e graúdos. A peça estreia em novembro e dezembro em cinco cidades portuguesas — Leiria, Mealhada, Amarante, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia — com sessões dedicadas às escolas e ao público em geral.
“O Feiticeiro de Oz – um musical de encantar” estreia em cinco cidades portuguesas
30 out 2025 14:27
Comentários