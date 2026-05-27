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A coleção de selos pretende sensibilizar a sociedade para a importância da presença, da leitura e do conforto emocional durante o internamento hospitalar infantil. No total, serão produzidas três mil unidades de booklets com quatro selos cada, desenhados pela designer Carla Chamusca.

Os selos estarão disponíveis nas lojas dos CTT numa edição limitada que assinala e divulga o 10.º aniversário da Associação Nuvem Vitória.

Fundada em 2016, a associação já contou 151 mil histórias a 105 mil crianças internadas em 15 pediatrias do país, entre as quais o Hospital IPO de Lisboa e o Hospital de São João, no Porto.

O trabalho é assegurado por cerca de 1300 voluntários da Nuvem Vitória, que já dedicaram mais de 44 mil horas de leitura para ajudar crianças e jovens a relaxarem antes de dormirem.

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