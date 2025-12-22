Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relato foi feito no podcast "Isso Não Se Diz", de Bruno Nogueira, onde Nuno Markl participou juntamente com o músico Filipe Melo. Durante a conversa, o locutor explicou que o segundo AVC ocorreu poucos dias depois do primeiro, quando já começava a recuperar mobilidade.

“O segundo fez exatamente o mesmo que o primeiro. O segundo, isquémico, eu já me estava a mexer, já mexia a mão, já segurava o telemóvel com esta mão, já conseguia lavar a cabeça com as duas mãos”, contou.

Segundo o apresentador, o novo episódio teve consequências particularmente duras, anulando progressos que já tinham sido alcançados. “O que o segundo fez, basicamente, foi não que regressasse a zero mas a menos 30. Foi dos dias mais tristes da minha vida. Eu, nessa manhã, tinha estado a andar, a mexer, a treinar a subida de escadas, e de repente…”, desabafou.

Nuno Markl explicou ainda que os dois AVC tiveram naturezas distintas, embora para si tenham sido vividos como um único choque contínuo. “O primeiro AVC foi hemorrágico, o segundo foi isquémico. Para mim, é um pacote todo. Não consigo bem distinguir os dois, foi um rolo de mer** que me caiu em cima”, afirmou.

As consequências do segundo acidente vascular cerebral revelaram-se particularmente avassaladoras, numa altura em que o humorista começava a recuperar alguma autonomia. Depois de já conseguir andar e treinar subir escadas, viu-se novamente impedido de realizar tarefas básicas, regressando, como descreve, “não aos zero, mas ao menos 30”.

