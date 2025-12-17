Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A novidade foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 17 de dezembro, durante as Manhãs da Comercial. De acordo com a equipa da estação, a emissão será gravada diretamente no hospital, numa iniciativa pensada para assinalar a época natalícia e marcar o regresso gradual do animador à rádio.

O programa especial será transmitido na sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 23h00. Durante a emissão, Nuno Markl e Pedro Ribeiro vão partilhar com os ouvintes algumas das suas músicas de Natal preferidas, mantendo o espírito habitual do formato.

Segundo a Rádio Comercial, este regresso é encarado como algo que “lhe vai fazer bem”, até porque o próprio Nuno Markl já tinha manifestado vontade de voltar a conduzir o tradicional programa de Natal, mesmo enquanto continua o processo de recuperação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.