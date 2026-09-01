Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os principais lançamentos está Cartas ao Capitão Nemo, um inédito de Antonio Tabucchi recuperado de uma gaveta da casa do escritor italiano, que morreu em 2012.

Na ficção nacional, a LeYa aposta em novos trabalhos de Joana Bértholo, Sandro William Junqueira, Paulo Moreiras, Susana Amaro Velho, Carmen Garcia e Maria João da Câmara. Pela Caminho, setembro ficará marcado pela publicação de Do Amor e de Outros Fantasmas, de Joana Bértholo, e por uma edição comemorativa dos 25 anos de Bom Dia Camaradas, de Ondjaki.

Em outubro, a Caminho lança Os Sapatos de Khatchaturian, de Sandro William Junqueira, e A Urgência de Contar, de Ana Paula Ferreira, uma antologia de contos de autoria feminina publicados na década de 40. A Dom Quixote publica, em setembro, Fortunas e Adversidades de Luciano de Megera - Burro de Muitos Amos, de Paulo Moreiras.

Também em setembro, a Casa das Letras lança Sou Uma Multidão Minúscula, o quinto romance de Susana Amaro Velho, enquanto a ASA integra no seu catálogo Carmen Garcia, com O Homem Inventado. Já a Oficina do Livro publica A Ferreirinha, romance biográfico da historiadora Maria João da Câmara sobre Antónia Adelaide Ferreira, apresentado como resultado de uma investigação histórica à vida da empresária, descrita como a maior proprietária do Douro no século XIX.

Na literatura estrangeira, a Dom Quixote reúne várias das apostas de maior destaque. Além do inédito de Antonio Tabucchi, a editora publica Tinta e Sangue, de Hang Kang, escrito imediatamente após A Vegetariana, e Vento do Oriente, Vento do Ocidente, de Pearl S. Buck. As duas autoras são vencedoras do Prémio Nobel da Literatura.

A rentrée inclui ainda o regresso de Mathias Enard, com Melancolia dos Confins: Norte, primeiro volume de uma história dividida em quatro estações, e de Avni Doshi, com A Primeira Casa. A Dom Quixote publica igualmente Tudo Pelo Sangue, de Aixa de la Cruz, O Homem da Vela, de Nick Harkaway, e as estreias de Susan Choi, com Lanterna, e de Rabih Alameddine, com A História Mesmo, Mesmo Verdadeira de Raja, o Ingénuo (e Sua Mãe).

A ASA edita em setembro Uivo, de Howard Jacobson, e assinala também o regresso de Arturo Pérez-Reverte e do Capitão Alatriste. O escritor espanhol estará em Portugal a 14 e 15 de setembro para assinalar os 30 anos de Alatriste e apresentar Missão em Paris – As Aventuras do Capitão Alatriste.

Outro dos autores estrangeiros que estará em Portugal é Olivier Norek. O escritor francês vem apresentar Os Guerreiros do Inverno, romance que venceu quatro prémios literários. Norek estará em Lisboa nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro.

A Caminho continua, por sua vez, a coleção Cruzeiro do Sul, dedicada a escritores de origem africana, com Os Pescadores, do nigeriano Chigozie Obiama.

Entre os restantes lançamentos estão ainda Terra de Fantasmas, de EL James, em outubro, pela Lua de Papel; Fractal Noise, de Christopher Paolini, pela ASA 1001 Mundos, também em outubro; e Hollywood, Ending, primeiro romance para adultos de John Green, que será publicado pela ASA em novembro.

Não-ficção com ciência, política e memórias

Na não-ficção, a Dom Quixote publica Deus e a Ciência - Diálogos para a Salvação do Mundo, do físico Carlos Fiolhais, que passa a integrar o catálogo da LeYa. A editora lança também No Reino do Último Homem, memórias do cientista político norte-americano Francis Fukuyama.

José Milhazes regressa com Porque Não Sou Comunista, enquanto Pedro Boucherie Mendes revisita os anos 90 em A Década Fabulosa e Hugo van der Ding aborda a I.ª República em Os Anos Surreais.

Até ao final do ano serão ainda publicadas Viver Nem Sempre É Envelhecer, memórias do médico Manuel Pinto Coelho, e Os Degraus, autobiografia de Sylvester Stallone.

O comediante César Mourão apresenta uma faceta menos conhecida em A Luz Atrai Mosquitos e Fotógrafos, álbum que cruza fotografia e literatura e reúne contributos de Gregório Duvivier, Inês de Meneses, Joana Bértolo, José Luís Peixoto, Nuno Markl e Rodrigo Guedes de Carvalho.

A inteligência artificial também estará em destaque. Eliezer Yudkowsky e Nate Soares assinam Se Alguém a Criar Morremos Todos, enquanto Ricardo Chaves, líder do Centro de Excelência em Inteligência Artificial do Banco BPI, publica Traduzir a IA.

Em novembro, a Casa das Letras editará, em simultâneo com o lançamento mundial, 42 Tales From Life, do biólogo britânico Richard Dawkins, uma coleção de histórias sobre a evolução dos animais.

Blueberry, Blake e Mortimer e novas apostas infantis

Na banda desenhada, a LeYa assinala os 60 anos de Blueberry com a antologia No Rasto de Blueberry, publicada em setembro pela ASA BD. Em outubro, será a vez dos 80 anos de Blake e Mortimer, com Blake e Mortimer – Dicionário de A a Z, de Jean-Pierre Naugrette.

Também em outubro chega Asterix na Lhusitánia, bestseller de 2025, agora traduzido para mirandês.

Na literatura infantil, a Caminho publica O Pedro Gosta da Escola, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Cátia Mariline, e Hoje Sou Eu que Apago a Lua, de Manuela Castro Neves e Maria Remédio.

A Oficina do Livro lança, em setembro, Uma Girafa no Meio Quarto, de Rosário Alçada Araújo e Ana Granado, enquanto a Dom Quixote apresenta uma nova coleção de Mafalda Moutinho, com Quem Tem Medo de Sonhos Maus? e As Pombas de Leonor.

A Dom Quixote publica ainda A Minha Primeira Florbela Espanca, de António Rocha Pereira e Francisco Caeiro, com ilustrações de Helder Teixeira Peleja. Em outubro, a Oficina do Livro edita Gosto de Ti Da Mesma Maneira, fábula escrita e ilustrada pela atriz Keira Knightley, inspirada na sua experiência enquanto mãe.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.