Em Portugal, o desempenho do livro tem sido igualmente expressivo, com mais de 65 mil exemplares vendidos e 95 mil impressos, afirmando-se como um dos títulos mais vendidos do ano e confirmando a forte ligação dos leitores portugueses à obra do escritor norte-americano.

O thriller traz de volta Robert Langdon, prestigiado professor de simbologia, que viaja até Praga para assistir a uma palestra de Katherine Solomon, cientista reconhecida no campo da noética e com quem mantém uma relação amorosa recente. Prestes a publicar uma obra com revelações sobre a natureza da consciência humana, Katherine vê o seu trabalho ameaçado quando um assassínio provoca o caos, levando ao seu desaparecimento e à destruição do manuscrito.

Determinando a encontrá-la, Langdon envolve-se numa corrida contra o tempo pelas ruas de Praga, sendo perseguido por uma poderosa organização e por uma figura associada às lendas mais antigas da cidade. A investigação leva-o ainda a Nova Iorque e Londres, num percurso que cruza ciência avançada, tradição histórica, códigos e símbolos, culminando na revelação de um projeto secreto com impacto decisivo na compreensão da mente humana.

A Planeta publicou também este ano outros títulos de Dan Brown, nomeadamente "O Código Da Vinci", "O Símbolo Perdido" e "Anjos e Demónios". Está ainda prevista para janeiro de 2026 a publicação de "A Conspiração".

