A obra é ilustrada por Cátia Mariline, também conhecida como Kachisou, que passou a assumir a ilustração da coleção a partir do ano passado.

Neste novo volume, a história decorre entre o Porto, a Costa Nova, Aveiro e a Póvoa de Varzim e, à semelhança dos restantes títulos da série, inspira-se em lendas ou factos históricos da região. Na narrativa, os cinco amigos partem à procura de um navio fantasma, decifrando códigos secretos e mergulhando no fundo do mar em busca de tesouros.

A ação começa no Porto, na Foz do Douro, onde os protagonistas passam o verão a ter aulas de mergulho. Durante os passeios, conhecem José Alviela, que afirma ser comandante da marinha e navegar por todos os oceanos. Após conquistar a confiança do grupo, partilha com os jovens uma história sobre um navio fantasma, levando-os a iniciar uma viagem que passa pela Costa Nova, Ílhavo e Póvoa de Varzim. A busca pelo navio revela-se repleta de momentos inesperados e de grande aventura.

Lançada em 1982 pela Editorial Caminho, a coleção “Uma Aventura” tornou-se uma das mais populares em Portugal entre crianças e jovens leitores, conquistando várias gerações.

