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As Novas 7 Maravilhas de Portugal anunciaram os 147 finalistas que seguem para a próxima fase do concurso nacional de valorização e promoção do património português. A iniciativa entra agora na etapa de votação pública, depois de ter recebido 629 candidaturas provenientes de todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas.

A seleção dos finalistas foi feita por um painel de 140 especialistas, identificados pelas entidades do Conselho Científico, que escolheram os patrimónios que irão disputar a preferência dos portugueses.

O anúncio dos 147 finalistas e o arranque da votação popular decorreram esta sexta-feira, 29 de maio, durante um evento realizado no Palácio Nacional de Queluz, em Lisboa, com a presença de dezenas de convidados.

Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, afirmou que “o legado das 7 Maravilhas recorda-nos que o património não é apenas memória do passado, mas também uma ponte para o futuro”. O responsável defendeu ainda que preservar monumentos, tradições e culturas “significa valorizar a identidade do nosso povo, inspirar novas gerações e criar oportunidades de desenvolvimento”.

Os 147 finalistas vão agora participar nas próximas fases do concurso, começando pelas meias-finais regionais, agendadas para 13 de junho, com transmissão em direto na TVI.

A edição de 2026 marca o regresso das 7 Maravilhas de Portugal, vinte anos após a primeira edição. O concurso está organizado em sete categorias: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Século XX, Século XXI e Turismo.

A lista dos 147 concorrentes pode ser consultada online. A votação pode ser feita por telefone e através da aplicação TVI Pass.

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