Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arranque deste ano ficou marcado pela estreia mundial do encontro Joseph Capriati b2b Freddy K, um momento inédito que cruzou diferentes gerações e visões artísticas. A mesma noite contou ainda com o trabalho de Charlotte de Witte, um set de tecnho especial de Goldie e a performance visual e coreográfica de Biiia, acompanhada por bailarinos.

Na segunda noite, o destaque foi para Vintage Culture, Richie Hawtin e Klangkuenstler. O público também assistiu a um intenso b2b entre Lewis Fautzi e The Advent, celebrando a ligação entre talento nacional e referências internacionais.

O encerramento ficou a cargo de um live act colaborativo entre Colin Benders, Lady Starlight e Sterac, explorando sonoridades improvisadas e texturas analógicas. Seguiram-se atuações de Rødhåd, um set especial de Sven Väth e, para terminar, um poderoso b2b entre IMOGEN e Daria Kolosova.

A cenografia e o desenho visual, assinados pela Dublab, proporcionaram uma experiência imersiva, reforçando a ligação som–imagem que é marca do NEOPOP, conta a organização, em comunicado.

Presando um cartaz de excelência, qualidade sonora e inovação visual, o festival encerrou mais uma edição de sucesso e já prepara a celebração dos seus 20 anos, prometendo uma experiência ainda mais ambiciosa para 2026.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Pré-reservas de bilhetes já estão disponíveis nesta página.