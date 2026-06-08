Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Idris Elba desvalorizou os rumores que, durante anos, o apontaram como um dos principais candidatos a substituir Daniel Craig no papel de James Bond.

Numa entrevista à revista britânica GQ, o ator de 53 anos afirmou que a possibilidade de assumir o papel do agente secreto nunca passou de especulação. "Sempre senti que não era algo realista", disse Idris Elba. "A conversa nunca foi legítima."

Ao longo da última década, o nome do ator britânico surgiu repetidamente entre os favoritos dos fãs para interpretar o agente 007, alimentando um debate sobre a possibilidade de a personagem ser representada por um ator negro pela primeira vez na história da saga.

Apesar de se mostrar agradecido pelo apoio, Elba considera que essa escolha dificilmente seria consensual a nível internacional.

"James Bond foi escrito da forma como foi escrito por uma razão. Fiquei lisonjeado por ser associado ao papel, mas, realisticamente, há mercados que não aceitariam isso. Bond é uma personagem global e nem toda a gente aceitaria um homem negro, um africano, no papel", afirmou.

Na mesma entrevista, o ator defendeu que a personagem criada pelo escritor Ian Fleming deve preservar a sua identidade original.

Para Elba, a saga deve continuar a ser encarada como entretenimento e escapismo, sem tentar responder a todas as expectativas sociais contemporâneas.

"Bond é tão irrealista que um toque de realidade é positivo, mas não tentem torná-lo 'woke'. É preciso manter a essência da personagem. Não tentem responder aos gostos de toda a gente. Basta ser Bond", declarou.

As declarações surgem numa altura em que continua a procura pelo próximo intérprete de James Bond, após a despedida de Daniel Craig em 2021.

No mês passado, a diretora de casting Nina Gold juntou-se ao projeto de relançamento da saga desenvolvido pela Amazon MGM Studios, trabalhando ao lado do realizador Denis Villeneuve e do guionista Steven Knight.

Segundo a revista Variety, o ator britânico Tom Francis, de 26 anos, já realizou uma audição para o papel. Entre os nomes apontados como possíveis sucessores de Daniel Craig encontram-se ainda Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi e Callum Turner.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.