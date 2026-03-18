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Entre os nomeados, o sentimento dominante foi o de reconhecimento, ainda que acompanhado de surpresa em vários casos. Buba Espinho, nomeado para Melhor Artista Masculino, fala numa validação que vai além do contacto direto com o público. "É uma sensação ótima. É a confirmação de que o trabalho tem resultados também fora dos concertos. Saber que a crítica, a imprensa e a indústria reconhecem o meu trabalho é muito importante", disse ao24notícias.

O artista destacou ainda o impacto coletivo da nomeação, sublinhando o momento positivo vivido pela música do Alentejo. "Este foi um ano muito bom para os projetos do Alentejo. Somos todos amigos e o público sente isso. A nossa música é uma mesa alentejana, com convívio, guitarras e partilha e acho que era impossível o público e a indústria não sentirem isso", contou.

"A inspiração veio, acima de tudo, da educação que recebi dos meus pais e da minha família. Os valores que eles me transmitiram, honestidade, trabalho e dedicação, estão sempre presentes naquilo que faço. No final do dia, o que levo comigo é ter uma equipa de confiança, honesta e trabalhadora".

Entre os projetos com maior presença nas nomeações, os NAPA assumiram surpresa pelo número de categorias em que foram incluídos. “Não estávamos à espera destas nomeações todas. É um reflexo do trabalho do último ano”, disseram. A banda destacou destacou a vitória do Festival da Canção, no ano passado, com o tema "Deslocado", que consideram determinante para a visibilidade alcançada.

"A inspiração foi voltar às nossas raízes e à nossa história. Acho que essa verdade passou para as pessoas", explicaram.

Oriundos da Madeira, os NAPA sublinharam também os desafios de entrar na indústria fora dos grandes centros urbanos. "Entrar sem contactos é um grande desafio. Hoje em dia há muito conteúdo e é muito difícil furar esse mercado. Nós sentimos essa dificuldade ao longo destes anos todos.", referiram, acrescentando que a dimensão reduzida do mercado nacional limita a sustentabilidade de projetos mais nicho.

"Esperamos que o que nós estamos a fazer possa servir de inspiração para outras pessoas que vejam e pensem: 'Ó, se aqueles miudinhos da Madeira tão ali, se calhar eu também consigo, pá'. Malta das ilhas ou de terras mais pequeninas, tudo é possível".

Também a artista Femme Falafel, nomeada para o Prémio da Crítica, reagiu com entusiasmo ao anúncio, sublinhando o valor simbólico da distinção. "É muito bom quando fazemos uma coisa e vemos algum tipo de reconhecimento pelo nosso trabalho", afirmou.

A artista explicou que o seu trabalho parte de experiências comuns, mas com uma abordagem própria: "Queria falar de assuntos banais com metáforas menos banais, usar humor e palavras inesperadas. No fundo, são desamores mas mascarados".

Herlander, nomeado para Melhor Videoclipe, descreveu a nomeação como inesperada, sobretudo pela rapidez com que surgiu. “É uma honra, é bizarro. No ano passado estive aqui pela primeira vez e pensei que eventualmente podia acontecer, mas não tão rápido”, afirmou.

Sobre o projeto nomeado, destacou a criatividade como resposta à falta de meios. “Foi um exercício de trabalhar com poucos recursos, de ser criativo com o que tínhamos. Acabou por ser um dos videoclipes mais bonitos que fizemos”, explicou.

O artista apontou ainda a necessidade de inovação como um dos principais desafios atuais. “Estamos a tentar empurrar novos sons e experimentar, mas nem sempre a inovação é bem aceite. Ainda há uma ideia muito fechada do que deve ser a música pop”, considerou.

Na categoria de Artista Revelação, Inês Marques Lucas mostrou-se surpreendida com a nomeação, sobretudo pelo contexto competitivo. “Não estava nada à espera, ainda por cima nesta categoria e com estes nomeados”, disse, acrescentando sentir uma responsabilidade acrescida por ser a única mulher. “Sinto-me a representar outras mulheres, até porque ainda não estamos em pé de igualdade”.

A artista destacou também as dificuldades financeiras no início de carreira como um dos principais entraves. “Sem investimento é muito difícil. No início gasta-se muito dinheiro e é quase impossível sem apoio”, afirmou, sublinhando que a nomeação pode ajudar a dar visibilidade ao seu trabalho.

Os artistas convergem na importância dos Prémios PLAY enquanto plataforma de visibilidade e encontro da indústria. “É uma oportunidade para dar a conhecer artistas a novos públicos”, considerou Femme Falafel.

Herlander destacou o valor simbólico da iniciativa: “É fundamental termos uma cerimónia que celebre a música e a cultura portuguesa.” Já os NAPA sublinharam o papel agregador do evento: “Mais do que ganhar, é importante estarmos aqui, conhecer outros artistas e criar ligações”.