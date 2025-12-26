Mythoria. Uma ideia na praia deu origem a uma plataforma de IA que cria livros personalizados

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rodrigo Jácome tem 18 anos e estuda Engenharia no ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto. Cresceu entre cadernos e código e decidiu juntar as duas paixões para criar a Mythoria, uma plataforma em cloud que usa Inteligência Artificial para transformar ideias, notas de voz ou esboços digitalizados em livros completos – com capa, capítulos e ilustrações – em minutos.

"O projeto nasceu em junho, quando estava com o meu irmão na praia e queria jogar telemóvel. Não gosto de o deixar jogar telemóvel, principalmente ali, e decidi pedir à Inteligência Artificial para criar uma história onde o próprio fosse o protagonista", começa por contar ao 24notícias. "Quando vi que ficou super interessado, por se ver refletido na história, percebi que estava perante uma boa ideia e decidi passá-la para uma empresa".

E assim nasceu a Mythoria. "Com um prompt do cliente, transforma-se qualquer ideia numa história e é tudo personalizável — desde a cor do cabelo, ao nome da personagem, o tipo de história, o contexto da história, tudo".

Até ao momento, já foram criadas mais de 700 histórias nesta plataforma. O processo é simples e demora "entre 10 a 15 minutos", mas depois pode ser alterado se não for do agrado do cliente.

"Dá para mudar imagens, para editar o texto à mão e também para pedir ajuda da inteligência artificial para editar o texto. Nós oferecemos a primeira história e depois, a partir daí, se quisermos imprimir, criar o audiobook ou criar outra história, é preciso comprar créditos", explica Rodrigo Jácome.

"Um crédito é aproximadamente igual a 1€, mas quanto mais créditos as pessoas compram, mais barato fica. Por exemplo, cinco créditos são 5€, dez créditos são 9€, 30 créditos são 25€, por aí adiante", diz.

A cada história criada, o utilizador tem a possibilidade de a enviar para quem quiser, mas não é possível imprimir por sua conta. A Mythoria disponibiliza essa opção mediante pagamento. "Criar uma história nova custa cinco créditos, criar um audiobook custa três créditos, a impressão em livro

custa 20 créditos, editar imagens ou editar texto com inteligência artificial custa um crédito", enumera o fundador.

Comparativamente a outras plataformas de Inteligência Artificial, que também conseguem criar texto e imagem, Rodrigo defende que a Mythoria oferece um serviço mais simples e personalizado.

"Com o ChatGPT e o Gemini, inteligências artificiais um pouco maiores, é muito complicado criar uma história — mesmo com um prompt detalhado perdem o fio da história e com a criação de capítulos é ainda mais complicado, assim como acertar as imagens", frisa.

Questionado sobre a possibilidade de a inteligência artificial ocupar o lugar do humano na criação de livros, Rodrigo Jácome não se mostra preocupado, mas dá um exemplo próximo para afastar receios.

"A minha avó não acha muita piada. A inteligência artificial é muito nova e o humano tem medo do que é novo, do que não conhece. Ela não acha piada aos livros serem criados por inteligência artificial, porque, antigamente, era preciso ter certo conhecimento para conseguir desenvolver um livro, para conseguir fazer a impressão do livro. Essencialmente, acho que o que nós temos de vencer — ou o que estamos a tentar vencer — é o medo das pessoas: a inteligência artificial não é nossa inimiga", conta.

"Os livros que nós criamos, por enquanto, são livros pequenos, mas acredito que podemos vir a criar livros grandes, quase como se fosse uma pessoa a escrever. As pessoas têm medo disto, não apoiam, mas é algo inevitável. Não quero tirar o crédito a quem escreve, claro, porque é algo fascinante e eu gosto de escrever, só que é inevitável", remata.