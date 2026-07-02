O Elétrico Festival vai contar com cinco espaços dedicados a diferentes temas. Além da zona “Música”, dedicada à eletrónica, vai ter uma área chamada “Arte” onde a Muppi Gallery e a Elétrico Fest Art Fair vão aproximar os artistas locais do público e promover a criação artística.
No espaço “Energia” haverá uma programação centrada no bem-estar físico e emocional com o lema Make your Energy Flow [em português, Deixe a sua energia fluir]. Nas manhãs de sábado e domingo, serão dinamizadas sessões de yoga, respiração consciente, meditação e movimento. Já a área “Kids”, irá promover atividades para as crianças e para as famílias.
A última zona, “Press Start”, irá ser um espaço de conversas, conferências e ideias dedicadas à tecnologia.
Os bilhetes diários ou passes para vários dias estão à venda aqui.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários