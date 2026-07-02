24noticias.sapo.pt O cartaz conta com artistas internacionais como: Honey Dijon, Ben UFO, Ron Trent, Plams Trax, Eris Drew, HVBO, Nicola Conte, Acid Pauli, Parra for Cuva, Peach, LP Giobbi, Luke Alessi e Desiree. A representar os artistas nacionais estarão: Rui Vargas, Diana Oliveira, Miguel Nery, Tiago Carvalho e Klin Klop, Adão e Eva, Alex Vinent, Daniel Ribeiro, Gaztween, João Semedo e Sofia Leão.

O Elétrico Festival vai contar com cinco espaços dedicados a diferentes temas. Além da zona “Música”, dedicada à eletrónica, vai ter uma área chamada “Arte” onde a Muppi Gallery e a Elétrico Fest Art Fair vão aproximar os artistas locais do público e promover a criação artística.

No espaço “Energia” haverá uma programação centrada no bem-estar físico e emocional com o lema Make your Energy Flow [em português, Deixe a sua energia fluir]. Nas manhãs de sábado e domingo, serão dinamizadas sessões de yoga, respiração consciente, meditação e movimento. Já a área “Kids”, irá promover atividades para as crianças e para as famílias.

A última zona, “Press Start”, irá ser um espaço de conversas, conferências e ideias dedicadas à tecnologia.

Os bilhetes diários ou passes para vários dias estão à venda aqui.