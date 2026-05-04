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No dia 5 de maio, às 16h00, a Cozinha Senhorial do Palácio dos Biscainhos, em Braga, reabre ao público após uma intervenção de conservação, restauro, reforço estrutural e renovação museográfica. A reabertura devolve o espaço ao percurso visitável do palácio, que vê também os seus jardins reabertos, apesar de ainda decorrerem intervenções complementares até ao final de agosto.

No dia 9 de maio, o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, inaugura a exposição Leica Years, de Alfredo Cunha, integrada nas celebrações dos 50 anos da rede internacional Leica Galleries. A inauguração está marcada para as 15h30 e inclui uma conversa entre o fotógrafo e Karin Kaufmann, diretora artística das Leica Galleries. A exposição estará patente até 26 de julho.

Ainda no dia 9 de maio, pelas 15h00, realiza-se no Palácio Nacional de Mafra, no âmbito do Festival Internacional de Órgão de Mafra, uma conferência dedicada à obra Música para os Seis Órgãos da Basílica de Mafra, conduzida por André Ferreira. A sessão decorre na biblioteca do palácio e integra a programação do festival, organizado pela Câmara Municipal de Mafra com apoio do Palácio Nacional de Mafra.

No mesmo dia, às 15h30, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, inaugura a exposição Norte Sul Este Oeste, com curadoria de Cristina Ataíde. A mostra reúne obras de cinco artistas e propõe uma reflexão sobre migrações, memória, identidade e condição humana, através de diferentes linguagens visuais. A exposição poderá ser visitada até 13 de setembro de 2026.

Também no dia 9 de maio, pelas 16h00, o Museu Nacional da Música, em Mafra, acolhe o lançamento do livro biográfico "Caminhante: Música e Vida em Folhas Soltas", dedicado à pianista Leonor Leitão-Cadete. A sessão inclui uma mesa-redonda com a participação da autora e de Isabel Baltazar, Cristina Aleixo e Edward Ayres de Abreu, inserida na programação cultural do museu e com entrada mediante bilhete e sujeita à lotação da sala.

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