A iniciativa assinala os 140 anos do nascimento e os 75 anos da morte de Guilhermina Suggia, reafirmando a importância de preservar o património cultural e humano de quem moldou a identidade musical do país. Mais do que uma homenagem, o ciclo pretende promover um reencontro com a força, o talento e o espírito inovador da violoncelista portuense, revela o comunicado enviado às redações.

Com direção artística dos violoncelistas Vanessa Pires e Filipe Quaresma e programação a cargo da Artway, o Ciclo Suggia reúne nomes de referência nacional e internacional do violoncelo. Irene Lima, Jed Barahal, Mats Lidström e Bernardo Ferreira são os artistas responsáveis por dar voz ao instrumento histórico, numa viagem através do tempo e da música.

Os bilhetes encontram-se disponíveis na bilheteira online e nos pontos de venda do Museu e Bibliotecas do Porto.

Nascida no Porto, em 1885, Guilhermina Suggia destacou-se desde cedo como uma intérprete excecional, tendo como primeiro mestre o pai, Augusto Suggia. Foi a primeira mulher a seguir carreira internacional como violoncelista solista, abrindo caminho para gerações futuras de músicos.

Em 1903, tornou-se a primeira mulher solista a atuar na histórica sala Gewandhaus, em Leipzig, um feito notável numa época em que a música clássica era dominada por homens. Entre 1906 e 1913, manteve uma relação artística e pessoal com Pablo Casals, sendo reconhecida entre os maiores violoncelistas daquele tempo.

Guilhermina Suggia faleceu em 1950, na cidade onde nasceu, deixando um legado ímpar que o Museu do Porto volta agora a celebrar através deste ciclo de concertos dedicados à sua memória.

