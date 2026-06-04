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Entre as atrações mais aguardadas no futuro museu de Barack Obama, em Chicago, encontra-se uma réplica da Sala Oval que serviu de cenário à série política "Scandal".

O espaço foi doado por Shonda Rhimes, criadora da série e uma das mais conhecidas produtoras de televisão dos EUA. A réplica reproduz fielmente o gabinete ocupado pelo presidente fictício Fitzgerald Grant ao longo das sete temporadas da produção transmitida pela ABC entre 2012 e 2018.

Imagens divulgadas pela rede social Brut mostram o antigo presidente norte-americano a visitar o museu em abril e a aprovar o cenário durante uma visita guiada às futuras instalações.

Protagonizada por Kerry Washington, "Scandal" é uma série sobre política, onde a atriz interpretava Olivia Pope, uma especialista em gestão de crises inspirada parcialmente em Judy Smith, antiga assessora de comunicação da administração de George H. W. Bush.

A narrativa acompanhava o trabalho da empresa Olivia Pope & Associates, responsável por resolver escândalos políticos e mediáticos em Washington, ao mesmo tempo que explorava os bastidores da Casa Branca e das altas esferas do poder norte-americano.

O museu Barack Obama, da "Fundação Obama", abre porta no próximo dia 19 de junho e contará com exposições dedicadas ao legado político do antigo presidente, bem como a objetos e elementos culturais que marcaram a sua passagem pela Casa Branca.

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