A credenciação foi formalizada no passado dia 4 de novembro, durante o encontro que assinalou os 25 anos da RPM, em Braga.

Criada para valorizar e qualificar o panorama museológico nacional, a Rede Portuguesa de Museus promove a cooperação entre instituições, o rigor profissional e a excelência das práticas museográficas e museológicas.

Ao integrar o Museu da Farmácia, a rede reconhece “os seus padrões de rigor e qualidade no exercício das funções museológicas”, sublinhando o contributo do espaço para o conhecimento histórico da saúde em Portugal.

Para João Neto, diretor do Museu da Farmácia, “esta credenciação é um reconhecimento do imenso contributo que o Museu da Farmácia tem dado à história da saúde em Portugal. Ao longo das últimas décadas, o museu tem sido um espaço de encontro entre ciência, cultura e cidadania, promovendo o conhecimento e a valorização do papel da farmácia na sociedade, através de peças que marcam indubitavelmente a vida das pessoas. Congratulamo-nos por, dia após dia, continuarmos a abraçar este desafio com o mesmo entusiasmo do primeiro dia.”

Também Ema Paulino, presidente da ANF, destacou a importância da distinção: “A integração do Museu da Farmácia na Rede Portuguesa de Museus constitui um testemunho do seu papel como espaço de cultura, ciência e memória na área da saúde. Este reconhecimento, mais do que merecido, evidencia de forma clara o contributo das farmácias comunitárias para a vida das comunidades, marcado pela proximidade, confiança e serviço à população.”

O projeto do Museu da Farmácia teve início em 1981 e foi inaugurado oficialmente em junho de 1996, em Lisboa. Em 2010, o Porto passou também a contar com um núcleo próprio. Atualmente, entre as duas localizações, o museu reúne mais de 15 mil peças, propondo uma viagem por cinco mil anos de história da saúde.

