Terá morrido numa unidade hospitalar em Lisboa. Tinha 90 anos.

O produtor foi responsável pelo lançamento de Nuno Nazareth Fernandes enquanto autor de "O Vento Mudou".

Foi também importante no lançamento de "Vinte Anos" dos Green Windows (bandade José Cid e Tózé Brito) e na descoberta de nomes como Marco Paulo, Paco Bandeira, António Variações, Lara Li, Carlos Paião, José da Câmara ou José Alberto Reis.

Produziu discos de Luís Goes, Fafá de Belém, Nuno da Câmara Pereira, Carlos Paião, Paco Bandeira, José Cid, Júlio Pereira, Jorge Palma, Grupo de Cantares de Manhouce, Alexandra, José da Câmara, Maria Teresa de Noronha e Lucília do Carmo.

Nos finais da década de 1970, Mário Martins foi também o responsável pela assinatura do contrato de António Variações (1944-1984) com a discográfica Valentim de Carvalho, tendo o seu nome estado ligado às carreiras de muitos outros artistas portugueses, de Amália Rodrigues (1920-1999) a Simone de Oliveira e Frei Hermano da Câmara.

Uma das últimas intervenções públicas foi no podcast da Antena 1 "Os Artistas da Casa" que pode recordar aqui.