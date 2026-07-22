Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi divulgada pela agência Sons em Trânsito, que revelou que o artista morreu na sequência de uma doença prolongada.

Luís Represas ficou ligado à história dos Trovante, grupo formado na década de 1970 que marcou várias gerações com temas como “Timor”, canção lançada em 1990 e que se tornou um dos grandes êxitos da banda, associada à defesa da causa timorense.

Em 2025, os Trovante voltaram a reunir-se para uma série de concertos em Lisboa e no Porto, numa celebração do legado do grupo. Luís Represas tinha também já agendados espetáculos para abril de 2027, nos coliseus das duas cidades, para assinalar 50 anos de carreira.

Ao longo de várias décadas de atividade, o músico colaborou com alguns dos maiores nomes da música portuguesa e internacional, entre eles Fausto Bordalo Dias, José Afonso, Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti, Pablo Milanés, Ivan Lins, Martinho da Vila, Simone, Jorge Palma, Phil Collins, Compay Segundo, Gilberto Gil e Carlinhos Brown.

Pelo seu contributo artístico e cultural, Luís Represas foi distinguido pelo Estado português em 2005 com a Ordem do Mérito, no grau de Comendador.

Recentemente, Luís Represas tinha presença confirmada a 18 de julho no evento Batalha do Vimeiro 1808, na Lourinhã, para um concerto que assinalaria os 50 anos de carreira, e foi substituído por Ana Bacalhau.

Além da carreira musical, o artista dedicava-se à divulgação da música portuguesa, apresentando atualmente o programa “Língua Mãe”, na CMTV.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.