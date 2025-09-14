Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O músico brasileiro Hermeto Pascoal, vencedor de três Grammy Latinos, morreu no sábado aos 89 anos, no Rio de Janeiro, anunciou em comunicado o Hospital Samaritano Barra, onde este estava internado.

Hermeto Pascoal tinha marcado para sábado uma atuação no Festival Acessa, em Belo Horizonte, que contou apenas com a sua banda, Nave Mãe.

A agenda do músico brasileiro passava igualmente pelos palcos portugueses, ao longo do próximo trimestre, nomeadamente da Culturgest, em Lisboa, da Braga’25 – Capital Portuguesa da Cultura, e do Teatro Viriato, em Viseu.

Os concertos centravam-se no último disco de inéditos do músico, “Pra você, Ilza”, editado no ano passado, numa homenagem à sua companheira durante mais de 50 anos, que morreu em 2020.

“Pra você, Ilza” foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte um dos melhores álbuns brasileiros de 2024.

