Ao longo de mais de quatro décadas, António Lobo Antunes construiu uma obra singular e exigente, marcada por uma linguagem intensa, fragmentada e profundamente introspectiva, na qual sobressaem a memória da Guerra Colonial, o trauma, a família e a condição humana. Foi, durante décadas, apontado como candidato recorrente ao Prémio Nobel da Literatura.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, a 1 de setembro de 1942. Licenciou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa, em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, área que exerceu durante vários anos no Hospital Miguel Bombarda. Em 1985, decidiu abandonar a carreira médica para se dedicar exclusivamente à escrita.

A estreia literária aconteceu em 1979, com o romance Memória de Elefante, obra que marcou o início de um percurso literário profundamente ligado à experiência pessoal e profissional do autor. No mesmo ano, publicou Os Cus de Judas, um dos seus livros mais emblemáticos, centrado na vivência da Guerra Colonial, tema que viria a marcar de forma decisiva a sua obra.

Seguiram-se Conhecimento do Inferno (1980) e Explicação dos Pássaros (1981), romances onde se cruzam a memória da guerra, o quotidiano hospitalar e uma escrita introspectiva e exigente, características que rapidamente afirmaram António Lobo Antunes como uma das vozes mais marcantes da literatura portuguesa contemporânea.

Estas primeiras obras consolidaram a notoriedade do escritor junto do público e da crítica, tornando-o um dos autores mais lidos e debatidos em Portugal e lançando as bases de uma carreira literária que se prolongaria por mais de quatro décadas.

Em junho de 2025, foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem de Camões, de forma a distinguir a sua carreira literária.

