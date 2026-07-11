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A Militaris, Feira de Militaria, vai realizar a sua quarta edição nos dias 10 e 11 de abril de 2027, no Espaço Agros, localizado na fronteira entre Vila do Conde e a Póvoa de Varzim. Até agora, a feira tem tido lugar nas Caldas da Rainha.

Segundo a organização, a escolha do novo local surge na sequência de pedidos de várias pessoas, inclusive colecionadores. O Espaço Agros é descrito como um espaço moderno, rodeado de áreas verdes e com condições que permitirão apresentar a feira num formato renovado, mais objetivo e direcionado ao visitante colecionador.

Depois da ausência de uma edição em 2026, a Militaris revelou também que está a preparar outros dois eventos para 2027. Um deles deverá realizar-se em junho, integrado no Autoclássico Militar, numa parceria com a Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos. Está igualmente prevista uma terceira feira, mais a sul do país, para setembro, cujos detalhes serão divulgados posteriormente.

As inscrições para a quarta edição da Militaris já se encontram abertas.

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