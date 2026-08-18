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O evento realiza-se a 18 e 19 de setembro, no Parque de Santiago. Mika atua no primeiro dia, enquanto os UB40 feat. Ali Campbell encerram o festival no dia seguinte.

O alinhamento de 18 de setembro inclui ainda David Bruno, Cassete Pirata e Os Pontos Negros. No dia 19, além dos UB40, sobem ao palco Delfins, Samuel Úria e Ganso.

Com mais de 10 milhões de discos vendidos, MIKA apresenta em Viseu o novo álbum, "Hyperlove", juntamente com alguns dos temas que marcaram a sua carreira, como "Grace Kelly", "Relax, Take It Easy" e "Love Today".

Já os UB40 feat. Ali Campbell, com mais de 70 milhões de discos vendidos, levam ao festival êxitos como "Red Red Wine", "Kingston Town" e "(I Can't Help) Falling in Love with You". A banda foi distinguida com um Ivor Novello Award pelo contributo para a música britânica.

O programa junta artistas nacionais de diferentes gerações. Os Delfins levam ao palco temas como "1 Lugar ao Sol", "Sou Como Um Rio", "A Baía de Cascais" e "Nasce Selvagem", enquanto Samuel Úria, natural de Tondela, apresenta o seu trabalho associado ao chamado "Blues do Dão".

O festival inclui também uma componente dedicada à gastronomia e aos Vinhos do Dão, com espaços gastronómicos, zonas de convívio e experiências relacionadas com a promoção dos vinhos da região.

A organização afirma que pretende contribuir para afirmar Viseu como destino para eventos culturais e valorizar a ligação do festival ao território. O Rock & Dão conta com o apoio institucional do Município de Viseu, da Comissão Vitivinícola Regional do Dão e do Turismo do Centro.

Os bilhetes já estão à venda, com preços a partir dos 35 euros para o bilhete diário e dos 60 euros para o passe de dois dias.