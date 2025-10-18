Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O MicroTeatro Poemário, no Teatro ABC, no Chiado, propõe reviver a tradição de apresentações poéticas, à semelhança do que se fazia com atores como João Villaret e Mário Viegas, com o objetivo é dar vida aos textos de grandes autores da língua portuguesa, de forma intimista e próxima do público.

O espetáculo "Chiado Poético" estreia no dia 31 de outubro e reúne textos de Fernando Pessoa, Luís de Camões, Florbela Espanca, Almeida Garrett, João de Deus, Augusto Gil, Guerra Junqueiro, Ribeiro Chiado, Júlio Diniz, entre outros. As sessões realizam-se todas as sextas-feiras, às 19h00, e aos sábados, às 17h00, no Teatro ABC, com duração de 45 a 60 minutos. Há ainda apresentações previstas noutros dias e localidades em Portugal.

Já "Fernando Pessoa ao Almoço com Nuno Miguel Henriques" estreia a 28 de novembro, próximo da efeméride dos 90 anos da morte do poeta. O espetáculo convida o público a uma experiência cultural durante a hora de almoço, explorando a obra de Pessoa e dos seus heterónimos — Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Bernardo Soares — de forma encenada, com imagens, sons e apontamentos cénicos. As sessões decorrem todas as sextas-feiras, no Chiado, a poucos metros do local onde o poeta viveu e escreveu.

As vendas de bilhetes estão disponíveis nos locais habituais e online através da Ticketline (aqui para "Chiado Poético" e aqui para "Fernando Pessoa ao Almoço").

De realçar que as sessões acontecem "em dias úteis" para permitir também a presença de "escolas e universidades seniores, entre outros grupos".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.