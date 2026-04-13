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Em comunicado a Bertrand, editora que publica Michael Rosen em Portugal, destacou que o prémio literário Hans Christian Andersen foi atribuído a Rosen pela sua "singular" forma de "dialogar com os mais novos com honestidade, humor e

inteligência, ao aliar uma escrita lúdica a uma profunda consciência emocional e social".

Ao longo de uma carreira marcada pela poesia, ficção e não-ficção, Michael Rosen tem convidado gerações de leitores a entrar no universo da literatura, "estimulando a empatia e abrindo espaço para a reflexão sobre temas como a história, a família, a identidade, a perda e a sociedade", refere a editora.

Michael Rosen é um autor, poeta, apresentador, radialista da BBC e ativista que escreveu mais de 140 livros. Foi professor de Literatura Infantil na Goldsmith’s University of London. Recebeu vários galardões na sua longa carreira, entre os quais o prémio Children’s Laureate de 2007 a 2009 e o PEN Pinter Prize em 2023. Vive em Inglaterra, onde nasceu em 1946.

O Hans Christian Andersen Literature Award, o prémio literário principal, foi entregue pela primeira vez em 2007. Entre os vencedores destacam-se nomes como J. K. Rowling, Isabel Allende, Salman Rushdie, Haruki Murakami e Margaret Atwood.

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