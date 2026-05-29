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O Mercado do Bolhão lançou esta sexta-feira a sua primeira aplicação para telemóveis, uma ferramenta digital que pretende aproximar o quotidiano dos portuenses a um dos espaços mais emblemáticos da cidade do Porto.

Sob o mote “Uma app à Bolhão”, a nova plataforma reúne num único espaço digital produtos, comerciantes, restaurantes e lojas do mercado, com o objetivo de modernizar a experiência de visita e tornar a essência do Bolhão acessível “à distância de um clique”.

Desenhada como um guia prático e interativo, a aplicação permite aos utilizadores consultar informação detalhada sobre todas as bancas, lojas e restaurantes presentes no mercado, bem como aceder à agenda de eventos, com a programação cultural e as dinamizações do espaço.

A plataforma inclui ainda uma lista com mais de 300 produtos frescos e tradicionais vendidos no Mercado do Bolhão, possibilitando a criação de listas de compras personalizadas.

Entre as funcionalidades disponíveis encontra-se também uma secção dedicada a receitas apresentadas em showcookings realizados no mercado, com os ingredientes de cada prato ligados diretamente às bancas onde podem ser adquiridos.

A aplicação está disponível gratuitamente para os sistemas iOS, através da App Store, e Android, na Play Store.

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