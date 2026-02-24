Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa decorre em cinco edições ao longo de 2026, nomeadamente a 1 de março, 12 de abril, 3 de maio, 1 de junho e 5 de julho, sempre entre as 10h00 e as 19h00, no Caminho José Saramago.

O mercado reúne cerca de 30 criadores nacionais por edição, apresentando projetos que vão do croché à impressão 3D, passando pela cerâmica, joalharia e moda, numa celebração da criatividade e do talento português. A iniciativa promove o lema “mostrar, ver e fazer”, incentivando a interação entre artistas e visitantes e criando uma comunidade em torno da criação artesanal.

Entre os participantes, destaca-se a presença habitual de Dona Olívia, conhecida pelo seu Bolo do Caco, já um ícone das edições anteriores.

Cada edição inclui também atividades paralelas gratuitas em parceria com a Kiddly Time, onde famílias podem experimentar brincar com argila, criar pequenos insetos a partir de folhas e participar noutras experiências criativas ao ar livre.

O Mercado CCB destina-se a todos os públicos, com especial atenção às famílias que procuram um programa cultural descontraído ao domingo. Durante a manhã, os visitantes podem ainda usufruir da entrada gratuita no MAC/CCB, completando a experiência cultural, lê-se no comunicado enviado às redações.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.