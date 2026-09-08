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No site Downdetector, entre as 20h05 e as 20h50 foram feitos mais de 500 reports de avaria com o sistema de televisão, principalmente em Lisboa, Porto e Coimbra.

Nas redes sociais, a MEO afirma que "a situação está a afetar o acesso a determinados canais premium de TV e online", sendo que "já foi identificada e está em processo de resolução". Apesar da explicação, o 24notícias apurou que alguns utilizadores também reportam que os restantes canais também não estão a funcionar.

Pelas 21h15, os utilizadores começaram a reportar que o serviço estava a voltar ao normal.

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