No dia 2 de abril, o Brasil vai dominar o maior palco do país. A MEO Arena, em Lisboa, recebe a primeira edição do Festival "O Complexo", um evento que se assume como o maior festival de funk alguma vez realizado em Portugal e que promete transformar a noite lisboeta num verdadeiro baile, entre música, dança e cultura urbana.

Entre as 19h00 e a 01h00, o recinto acolhe uma maratona de atuações dedicada a um género que há muito deixou de ser marginal. Hoje, o funk faz parte do quotidiano musical português: ecoa nas ruas, domina tendências nas redes sociais, soma milhões de streams e marca presença regular nos tops nacionais.

"É neste contexto de crescimento e consolidação que nasce o Festival “O Complexo”, pensado para levar a energia do funk à maior arena do país e afirmar o seu lugar no panorama musical português", diz a organização do festival em comunicado.

Os primeiros nomes confirmados são MC Livinho e MC Tuto, que representam duas gerações distintas do funk brasileiro. Livinho, nome artístico de Oliver Decesary Santos, é um dos artistas mais reconhecidos do género. Natural de São Paulo, alcançou projeção internacional com “Mulher Kama Sutra”, tornando-se o primeiro cantor de funk a ultrapassar a barreira das 200 milhões de visualizações no YouTube. Mais recentemente, “Vidrado em Você”, em parceria com DJ Guuga, ganhou nova vida ao ser adotada pela claque do Galatasaray, levando o tema ao topo do Spotify na Turquia.

Do outro lado do espetro geracional está MC Tuto, um dos nomes mais fortes da nova vaga do funk. Emerson Muniz ganhou notoriedade através de participações em projetos coletivos, mas afirmou-se definitivamente com “Barbie”, tema nomeado para os Grammy Latinos 2025 na categoria de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa. O impacto refletiu-se nos números: mais de 40 semanas nos rankings de artistas mais ouvidos no Brasil, com passagens pelo primeiro lugar em 2025. O sucesso atravessou fronteiras, com “Barbie” a integrar playlists editoriais de destaque em Portugal, tanto na Apple Music como no Spotify.

O novo festival promete criar uma experiência imersiva com uma cenografia inspirada nos bailes e nos videoclipes que definem a estética do género, e uma programação contínua, sem interrupções, para recriar o ambiente de festa do primeiro ao último minuto.

Os bilhetes já estão disponíveis, com valores a variar entre os 25 e os 60 euros no primeiro lote, seguindo-se fases com preços progressivos até aos 90 euros.

