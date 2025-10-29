Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arranque desta nova fase acontece no dia 1 de novembro, durante o concerto de Miguel Araújo, que celebra 20 anos de carreira. Nesse evento será inaugurada uma nova Sala de Pausa, um espaço com estímulos reduzidos e kits sensoriais, pensado especialmente para pessoas neurodivergentes que possam necessitar de um local de regulação sensorial durante os espetáculos.

“A Sala de Pausa é muito mais do que um espaço físico, é um símbolo de empatia e de progresso”, afirmou Carolina Pita Negrão, diretora da Fundação MEO, em comunicado enviado ao 24notícias. “Foi desenhada para responder às necessidades de pessoas neurodivergentes, como autistas ou pessoas com PHDA, entre outras, oferecendo-lhes conforto e segurança num ambiente que tantas vezes pode ser excessivo. Num palco tão emblemático como a MEO Arena, este projeto representa um compromisso claro e inabalável da Fundação MEO com uma cultura verdadeiramente inclusiva e acessível a todos, sem exceção”.

Também o CEO da MEO Arena, Jorge Vinha da Silva, destacou a importância da parceria com a Fundação: “Estamos a trabalhar de forma contínua e gradual para tornar a MEO Arena verdadeiramente acessível para todos os que nos visitam. A associação da MEO através da Música com Sentido é um marco muito relevante para o projeto de acessibilidade que, ano após ano, apresenta melhorias e novas abordagens mais inclusivas e ajustadas para todos os públicos”.

O projeto é desenvolvido em articulação com a Access Lab, consultora especializada em acessibilidade. Os fundadores, Tiago Fortuna e Jwana Godinho, sublinham a relevância da colaboração:

“O investimento da MEO e da sua Fundação no projeto de acessibilidade da MEO Arena torna-se fundamental para a sua expansão. Temos percorrido um caminho consistente, tanto com a marca, nos seus eventos nos últimos 2 anos, como com a Arena, connosco desde 2022. [...] Seguimos caminho conscientes de que muito continua por fazer mas com orgulho em cada passo sólido que foi dado”, apontam.

Entre as novas medidas de inclusão destacam-se acessos adaptados e zonas reservadas para pessoas com mobilidade condicionada, interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP), coletes sensoriais, serviço de audiodescrição e a já mencionada sala de pausa para pessoas neurodivergentes.

A expansão da iniciativa — que em 2025 já beneficiou mais de 150 mil pessoas — reforça o objetivo da Fundação MEO de garantir que “a cultura é verdadeiramente para todos”, aliando a tecnologia e a inovação a uma sociedade mais inclusiva.

Estão já confirmados cinco concertos acessíveis entre o final de 2025 e o início de 2026:

1 de novembro – Miguel Araújo – 20 Anos

– Miguel Araújo – 20 Anos 28 de novembro – Cantar Morangos

– Cantar Morangos 29 de novembro – Matias Damásio – 20 anos de carreira

– Matias Damásio – 20 anos de carreira 10 de janeiro – Lisbon Film Orchestra “Our Stories”

– Lisbon Film Orchestra “Our Stories” 13 de fevereiro – Os Quatro e Meia

Para estes espetáculos, além dos acessos adaptados e da Sala de Pausa, serão disponibilizados recursos para os espetadores Surdos, Cegos ou com baixa visão, sem custos acrescidos ao valor do bilhete. Para o efeito, o público deverá enviar um email – com referência ao concerto e ao recurso pretendido – para acessibilidade@aarena.pt, após o qual receberá as indicações necessárias.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.