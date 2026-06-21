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O episódio ocorreu durante um espetáculo integrado na digressão do artista por Portugal, numa noite marcada por temperaturas elevadas no sul do país. Segundo a produtora KondZilla, a indisposição terá estado associada ao calor intenso e a variações de pressão arterial.

“MC Kevinho passou mal durante a sua apresentação em Mértola, em Portugal, em decorrência do forte calor e de variações de pressão”, referiu a empresa responsável pela sua carreira, acrescentando que, “por orientação da equipa, o show foi encerrado e o artista seguiu para o hospital local, onde está a receber atendimento médico e a realizar exames”.

Apesar do susto, a produtora assegura que o quadro clínico não inspira cuidados de maior gravidade e que o cantor se encontra estável, sob acompanhamento médico.

O incidente aconteceu num contexto de temperaturas elevadas que têm afetado várias regiões do país, aumentando o risco de exaustão térmica em eventos ao ar livre.

MC Kevinho encontra-se em digressão por Portugal, com várias datas já confirmadas em diferentes cidades. Até ao momento, não foram anunciadas alterações ao calendário de concertos.

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