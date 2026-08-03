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De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Sony Pictures, que atualizam e superam as estimativas de domingo, o filme obteve 360 milhões de dólares (cerca de 313 milhões de euros) de receitas de bilheteira só nos Estados Unidos da América e Canadá, superando os 357 milhões de dólares de "Vingadores: Endgame", de 2019.

No entanto, a nível global, a estreia de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ainda fica atrás de "Vingadores: Endgame", porque arrecadou 932 milhões de dólares (809ME) naquele período, contra os 1200 milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) deste.

Os dados foram recebidos com entusiasmo pelo administrador do grupo Sony Pictures, Tom Rothman, elogiando não só os produtores, realizador, elenco e equipa técnica como também a "incrível campanha de marketing e distribuição".

Em Portugal, o filme também entrou diretamente para o primeiro lugar com 1,4 milhões de euros de receita em apenas quatro dias nas salas de cinema.

De acordo com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foi visto por 193.207 espectadores em 161 salas. Foram realizadas 1.391 sessões de cinema entre quinta-feira e domingo. Nenhum outro filme obteve esta audiência e receita de bilheteira este ano em Portugal no fim-de-semana de estreia.

O segundo filme mais visto neste período de fim-de-semana de estreia foi "O Diabo Veste Prada 2", de David Frankel, estreado a 30 de abril, com 180.906 entradas e 794 mil euros de receita, seguindo-se "A Odisseia", de Christopher Nolan, estreado a 17 de julho, com 98.636 espectadores e 826.311 euros de bilheteira.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é o quarto filme da série "Homem-Aranha" protagonizado pelo ator britânico Tom Holland.

Globalmente, os estúdios Marvel ficam assim responsáveis pelas estreias cinematográficas mais lucrativas de sempre, com "Vingadores: Endgame" (2019), "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026), "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018) e "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021).

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