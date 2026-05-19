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Marco Neves junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 21 de maio, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "As Raízes da Língua", publicado pela Guerra & Paz.

Segundo o autor, este livro é fruto das pesquisas dos últimos anos. "Escrevi várias crónicas sobre a origem de palavras por motivos muito variados: ou porque os meus filhos me faziam perguntas ou porque via um avião a passar (quem inventou a palavra «avião»?) ou porque me apetecia. Cheguei à conclusão que podemos pegar numa palavra qualquer, puxar o fio e sai lá de dentro uma história interessante. Acabei por querer juntar 50 destas histórias num livro. Poderiam ser outras 50 palavras, na verdade", diz ao 24notícias.

E o público tem gostado de saber estas curiosidades. "Este e um outro livro com um tema semelhante (Queria? Já Não Quer?) têm sido muito bem recebidos, pelo menos recebo muitas mensagens sobre as histórias que conto nos livros e as sessões de apresentação têm corrido muito bem. As pessoas gostam de saber mais sobre as palavras que usam todos os dias".

Marco Neves recorda ainda que a palavra — e a escrita — estão no dia a dia de todos, mesmo quando se fala de uma era mais tecnológica. "É pouco intuitivo, mas vivemos numa época em que todos temos de escrever muito, precisamente por causa da tecnologia: as mensagens, o correio electrónico, a miríade de documentos que todos temos de criar... Ora, estamos num país com muito fraca tradição de leitura e, por isso, temos mais dificuldade em escrever. Ler é um prazer e, para mim, uma necessidade, mas também é útil para nos treinar a usar a língua na escrita, que é um bicho bastante diferente da escrita na oralidade. Sem leitura, ficamos menos preparados para viver numa sociedade como a nossa".

Questionado sobre a possibilidade de escolher um livro onde viver, o autor não hesita: "É batota, mas escolho dois (e já explico porquê): Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Márquez, porque todo aquele mundo criado do nada (ou de tudo) foi importantíssimo para me empurrar para a leitura (e nunca mais me esqueço de um galeão perdido no meio da floresta) e Cosmos, de Carl Sagan, porque mostra que a literatura está mesmo onde as pessoas pensam que não está. A minha imaginação tem muito destes dois livros. São clássicos, são óbvios, mas são também meus".

Quanto ao clube É Desta Que Leio Isto, o autor mostra-se entusiasmado. "Espero muitas perguntas, é a parte de que gosto mais quando falo dos livros: ouvir o que os leitores (ou possíveis leitores) têm a dizer".

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Em "As Raízes da Língua", Marco Neves mergulha-nos na história da língua portuguesa através das aventuras de 50 palavras comuns.

Se imaginarmos o léxico do português como uma árvore, a raiz mais forte passa pelo latim desenvolvido na faixa ocidental da Península Ibérica, latim esse que já vem do proto-indo-europeu, falado na zona do Mar Negro há 6500 anos. A essa raiz juntam-se raízes mais estreitas ligadas às línguas que já se falavam no território onde é hoje Portugal. Há ainda as outras raízes da língua ligadas ao árabe, ao persa, a línguas africanas, a línguas da América do Sul, a línguas germânicas, ao grego, ao inglês, ao francês, entre outras.

A variedade de percursos e de histórias dessas raízes é impressionante. É uma viagem desordenada, aventurosa, às vezes perigosa. Há até palavras que saíram do português, deram uma volta por outras línguas e regressaram à nossa muito mudadas.

Marco Neves é professor na NOVA FCSH e investigador na área das línguas, literaturas e culturas. É autor de mais de uma dezena de livros sobre temas linguísticos, como Doze Segredos da Língua Portuguesa, Dicionário de Erros Falsos e Mitos do Português, ABC da Tradução, História do Português desde o Big Bang, Português de A a Z, Atlas Histórico da Escrita, Queria? Já Não Quer?, entre outros.

Participa frequentemente em conferências internacionais sobre línguas e tradução e dedica-se, há vários anos, à divulgação do conhecimento linguístico na sociedade. Escreve na página Certas Palavras e apresenta o programa Português Suave na Rádio Observador e o Esta Língua Que Nos Une na RTP.

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