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A dupla brasileira Maiara & Maraisa, um dos maiores fenómenos do sertanejo, atua a 13 de agosto. Com êxitos como “Quem sente saudade sou eu”, “90/10” e “Vai lá”, que somam centenas de milhões de visualizações, levam à Caparica um dos estilos mais populares do Brasil.

No dia seguinte, 14 de agosto, sobe ao palco Mizzy Miles, um dos nomes mais relevantes do hip hop nacional. Nomeado em duas categorias nos PLAY - Prémios da Música Portuguesa (Melhor Álbum e Vodafone Canção do Ano), o artista e produtor tem conquistado público através de temas como “Champions League” e “Bênção” e de colaborações com alguns dos principais nomes nacionais.

A 15 de agosto, é a vez de Deejay Telio, figura central na popularização do afrobeat e afrohouse em Portugal. Com êxitos como “Europa”, “Álcool & Prazer” e o mais recente “Voz da Multidão”, e depois de esgotar o Sagres Campo Pequeno, promete levar ao festival um registo festivo.

Lon3r Johny encerra esta nova vaga de confirmações, atuando a 16 de agosto. O artista tem vindo a afirmar uma identidade própria, interpretando temas como “Tempo” e “Uh la la la”, que já acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Estes nomes juntam-se a artistas já anunciados para o cartaz de 2026: Sara Correia (13 de agosto), Veigh (14 de agosto), Vizinhos (15 de agosto) e Quim Barreiros (16 de agosto).

Os bilhetes para o festival já estão à venda nos locais habituais, com preços que vão desde 28€ por dia, 48€ para passes de 2 dias e 82€ para passes gerais de 4 dias. Ao longo das próximas semanas serão divulgados novos artistas e restantes detalhes da programação, que incluirá concertos em vários palcos, zonas de restauração e áreas de lazer, reforçando a ligação do festival à comunidade e ao território.

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