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Os Museus e Monumentos de Portugal promovem, nos próximos dias, um conjunto de iniciativas culturais e educativas em diferentes pontos do país, com atividades dirigidas a públicos de várias idades.

No dia 7 de julho, o Real Edifício de Mafra assinala o sétimo aniversário da inscrição na Lista do Património Mundial da UNESCO. A comemoração conta com um programa diversificado promovido pela entidade gestora e pelos parceiros da Unidade de Cooperação, entre os quais o Palácio Nacional de Mafra, a Escola das Armas, a Tapada Nacional de Mafra, a Câmara Municipal de Mafra e a Paróquia de Santo André de Mafra. As inscrições decorrem de acordo com as indicações constantes no programa.

Entre 6 e 10 de julho, o Museu Nacional de Machado de Castro dinamiza, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, um conjunto de atividades de férias destinado a crianças dos 6 aos 12 anos. As sessões decorrem entre as 9h30 e as 12h30 e incluem jogos, visitas orientadas e oficinas de expressão plástica, tendo por base a exposição "Dois Tempos, um Lugar". A participação é gratuita, mediante inscrição, estando prevista a participação de um mínimo de cinco e um máximo de quinze crianças.

Já no dia 11 de julho, às 15h30, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo recebe a conferência "Pedro Nunes, o grande Matemático", integrada no ciclo "Cenáculo da História". A sessão será apresentada por Maria Teresa Lopes Pereira, investigadora do Instituto de Estudos Medievais da Universidade NOVA de Lisboa, professora e autora do livro "Pedro Nunes em busca das suas origens". A conferência abordará o percurso de Pedro Nunes, desde a sua infância em Alcácer, passando pelos estudos na Universidade de Salamanca, a nomeação como cosmógrafo do reino por D. João III, em 1529, e a criação da primeira cátedra de Matemática na Universidade de Coimbra, em 1544, destacando o contributo do matemático para áreas como a medicina, a astronomia, a náutica e, sobretudo, a matemática.

No dia 12 de julho, o Palácio Nacional de Mafra prossegue a programação dedicada aos 500 anos de Luís Vaz de Camões. A iniciativa convida o público a revisitar a memória, a arte e a identidade portuguesa através de um programa inspirado na Sala das Descobertas. Nesse dia realiza-se, às 15h00, a sessão participativa "Milan Sthal – Um Lugar de Partilha", aberta às comunidades indianas, com o artista Rui Macedo e a curadora Inês Valle. A programação comemorativa inclui ainda um concerto especial de carrilhão por Abel Chaves, visitas comentadas, uma conferência e atividades participativas.

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