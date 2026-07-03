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Até 28 de agosto, o museu prolonga o horário de funcionamento nas tardes de quinta e sexta-feira, mantendo-se aberto até às 21h. A partir das 19h, os visitantes beneficiam de um desconto de 50% no bilhete de entrada, dispondo de duas horas adicionais para visitar as exposições enquanto desfrutam de um copo de vinho.

No âmbito desta parceria, a Quinta da Alorna regressa ao MAAT com as novas colheitas de 2025 dos vinhos Branco e Rosé da gama Colheitas da Quinta da Alorna. Os vinhos estarão disponíveis nos espaços Central e Gallery, acompanhando a experiência cultural proporcionada pelo museu ao final da tarde.

A ligação ao rio Tejo constitui o elemento central da iniciativa e o ponto de união entre as duas entidades. Segundo o comunicado, enquanto no MAAT o rio integra a paisagem envolvente, na Quinta da Alorna está na origem da produção vitivinícola. Esta relação pretende refletir-se na experiência proporcionada aos visitantes, combinando arte e vinho num ambiente descontraído junto ao rio.

Na sua segunda edição, a MAAT Happy Hour apresenta-se como uma experiência de verão na cidade de Lisboa, reforçando a parceria entre o museu e a Quinta da Alorna, inspirada pelo Tejo e concebida para prolongar os finais de tarde num contexto de convívio e oferta cultural.

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