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Mais do que um cantor, Luís Represas foi um dos rostos de uma forma muito própria de fazer música em Portugal, próxima das pessoas, ligada à palavra e às emoções, capaz de cruzar a tradição da música popular portuguesa com influências vindas de outros lugares do mundo.

A sua história confunde-se com a dos Trovante, grupo que ajudou a fundar em 1976 e que se tornou uma das bandas mais importantes da música portuguesa do pós-25 de Abril. Ao lado de João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa, construiu um projeto que marcou profundamente a década de 1980 e ajudou a renovar a música portuguesa.

O rapaz da guitarra que encontrou a música

Nascido em Lisboa, em 1956, Luís Paulo Fontes Represas revelou cedo a ligação à música. Aos 13 anos comprou a primeira guitarra, um instrumento que viria a acompanhar toda a sua vida artística.

Em 1976, num Portugal ainda a descobrir novas formas de expressão cultural depois da Revolução, nasceu o Trovante. O grupo encontrou uma identidade própria ao juntar poesia, instrumentos acústicos e uma linguagem musical que dialogava com as raízes portuguesas, mas também com outras sonoridades.

Durante os 16 anos de existência dos Trovante, Luís Represas tornou-se a voz de uma geração. Canções como "Perdidamente", "125 Azul" ou "Timor" ficaram associadas à memória coletiva do país e ajudaram a transformar o grupo numa referência da música portuguesa.

A voz dos Trovante e o caminho a solo

Quando os Trovante terminaram, em 1992, Luís Represas iniciou uma nova fase. Longe de se afastar da música, construiu uma carreira a solo que acabaria por confirmar o seu estatuto como um dos intérpretes mais reconhecidos do país.

A aventura a solo permitiu-lhe explorar novos territórios musicais. Represas aproximou-se de Cuba, das suas sonoridades e dos seus músicos, uma influência que marcou vários momentos do seu percurso. Foi também nesse universo que nasceu uma das suas colaborações mais conhecidas, com Pablo Milanés, no tema "Feiticeira".

Ao longo da carreira, trabalhou com alguns dos nomes mais importantes da música portuguesa e internacional, entre eles José Afonso, Carlos do Carmo, Jorge Palma, Fausto Bordalo Dias, Pablo Milanés, Ivan Lins, Martinho da Vila, Simone, Gilberto Gil e Carlinhos Brown.

"Timor" e a ligação a uma causa

Entre as muitas canções que marcaram o seu percurso, “Timor” ocupa um lugar especial. O tema, lançado pelos Trovante em 1990, tornou-se um símbolo do apoio português à causa timorense e deu a Luís Represas uma ligação particularmente forte ao processo de independência de Timor-Leste.

O envolvimento com essa causa levou-o a acompanhar o então Presidente da República Jorge Sampaio numa visita oficial a Timor-Leste, numa relação que ultrapassou a música e entrou também no campo da intervenção cívica.

Um músico de palco, de encontros e de afetos

Apesar da dimensão da sua carreira, Luís Represas manteve uma imagem pública marcada pela discrição. Era um artista mais interessado na relação com as canções e com o público do que na exposição pessoal.

Nos últimos anos continuou ligado à música e aos palcos. Em 2026, os Trovante voltaram a reunir-se para concertos que celebravam os 50 anos da fundação do grupo, reencontro que ganhou especial significado perante a despedida do músico.

Também estava previsto que celebrasse meio século de carreira com novos concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto em 2027, um momento que acabou por não acontecer.

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