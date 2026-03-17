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«UMA NOVA FORMA DE FILOSOFAR»
Em 1931, aos quarenta e um anos, Ludwig Wittgenstein refletiu no seu diário sobre a possibilidade de o seu nome subsistir apenas como o ponto final da filosofia ocidental — «como o nome daquele que pegou fogo à biblioteca de Alexandria». Provavelmente, nunca existiu tal incendiário. Os livros da antiga Alexandria parecem ter sido vítimas sobretudo da podridão e da negligência, não de um único incêndio. E a filosofia ocidental decerto não chegou ao fim com Wittgenstein, que morreu em 1951. Nem ele acreditou alguma vez que assim seria. Wittgenstein podia deixar-se empolgar quando escrevia os seus diários, especialmente quando considerava a sua própria pessoa, algo que acontecia com alguma frequência.
Aquilo em que Wittgenstein acreditava era que havia encontrado uma nova abordagem aos problemas filosóficos. E, pelo menos durante algum tempo e em alguns lugares, a sua influência mudou a forma de fazer filosofia. Um memorial de bronze no Trinity College, em Cambridge, localizado numa parede atrás das estátuas de Isaac Newton e Francis Bacon proclama (em latim): «Ludwig Wittgenstein, membro deste Colégio, Professor de Filosofia na Universidade durante oito anos, mostrou a muitos uma nova forma de filosofar [...] e ensinou através de exemplos que a razão deveria ser libertada das armadilhas da linguagem.»
No seu livro Tractatus Logico-Philosophicus, que escreveu enquanto prestava serviço militar na guerra de 1914–1918, Wittgenstein afirma que os problemas da filosofia surgem apenas porque «a lógica da nossa linguagem é mal compreendida». Uma vez exposta essa lógica, os problemas seriam resolvidos de uma vez por todas, ou assim acreditava à época. Mais tarde, passaria a pensar a filosofia como uma interminável forma de terapia: como uma contínua «batalha contra o encantamento da nossa inteligência por meio da linguagem».
Wittgenstein escreveu uma vez que o objetivo da filosofia é «acalmar a mente em relação a perguntas sem sentido». Estava então a fazer eco de uma passagem de Die Prinzipien der Mechanik [Os Princípios da Mecânica], publicado em 1894 por um físico, Heinrich Hertz, que sugeria que algumas das questões relacionadas com a força e a eletricidade se baseavam em confusões e que deveriam ser abordadas não diretamente, mas expondo as trapalhadas que a elas subjaziam. Tais interrogações, escreveu Hertz, «não terão sido respondidas; mas as nossas mentes, mais apaziguadas agora, deixarão de fazer perguntas ilegítimas». A ideia principal de Wittgenstein era aplicar esse pensamento à filosofia. Leu Hertz quando era um adolescente e gostava de o citar para familiares e amigos, mencionando frequentemente essa passagem nos seus escritos e preleções. Disse, certa vez, relativamente a essa passagem, que lhe parecia que ela «resumia a filosofia».
As questões filosóficas não eram geralmente consideradas ilegítimas ou sem sentido — não, pelo menos, pelos filósofos. Esse foi, portanto, um grande desvio em relação às conceções tradicionais que havia sobre o assunto. Talvez tivesse chegado a altura de tal desvio. Como, em determinada ocasião, disse Wittgenstein a um amigo: «Porque é que a filosofia na era dos aviões e dos automóveis deveria ser a mesma [...] que existia na época em que as pessoas viajavam de carruagem ou a pé?»
A primeira vez que visitou Cambridge, em 18 de outubro de 1911, Wittgenstein era um estudante de engenharia aeronáutica de vinte e dois anos nascido na Áustria e frequentava a Universidade de Manchester. Havia agendado no Trinity College um encontro com o filósofo Bertrand Russell porque estava interessado no trabalho de Russell sobre lógica e filosofia da matemática. Depois desse encontro, não voltou a frequentar engenharia. Oito meses depois, Russell surpreendeu a irmã mais velha de Wittgenstein, Hermine, dizendo-lhe: «Esperamos que o próximo grande passo na filosofia seja dado pelo seu irmão.»
Nas décadas que se seguiram à sua morte, Ludwig Wittgenstein passou a ser visto como um dos principais pensadores do século. Mas, durante a sua vida, não era o mais famoso membro da sua família. Fora do pequeno mundo da filosofia, os Wittgensteins mais conhecidos foram, primeiro, o pai de Ludwig, Karl, um industrial vienense que morreu em 1913, e depois um dos irmãos de Ludwig, Paul, um pianista cuja carreira internacional começou na década de 1920.
Em 1913, The Economist considerou Karl Wittgenstein «a pessoa mais preeminente na história da indústria austríaca moderna. O «Carnegie da Áustria», como era amplamente conhecido, escreveu provocatórios artigos de opinião e proferiu discursos para empresários americanos. Na Áustria, a sua fama tornou-o um alvo do satirista e crítico vienense Karl Kraus, cuja revista, Die Fackel, o retratou como um ladrão especulador e explorador da classe trabalhadora, comparando-o duas vezes a Phineas Barnum, um famoso empresário americano do ramo do entretenimento. Mas a maior parte da imprensa era bastante mais favorável a Karl Wittgenstein. No dia a seguir à sua morte, o principal jornal de Viena, Die Neue Freie Presse, dedicou quase tanto espaço às suas iniciativas de mecenato quanto à sua carreira empresarial. Karl foi o principal financiador do movimento «Secessão Vienense» — um grupo de jovens artistas, no qual se incluía Gustav Klimt, que se viam como secessionista relativamente ao sistema artístico estabelecido. A mansão de família, conhecida pelas pessoas exteriores ao círculo como Palácio Wittgenstein, era um dos principais salões de música de Viena. O compositor vivo mais célebre da cidade, Brahms, que era amigo de vários membros de duas gerações da família Wittgenstein, vivia ao virar da esquina do Palácio e era uma visita regular.
Havia muitos músicos amadores na família, mas o único a fazer uma carreira musical foi o segundo filho mais novo de Karl, Paul. Durante três décadas, Paul tocou nas salas de concerto de Viena, Berlim, Paris, Londres, Nova Iorque e de muitos outros lugares, de Atenas a Zagreb. Atuou sob as batutas dos maiores maestros, entre os quais Richard Strauss e Bruno Walter, ambos amigos de família, e de estrelas em ascensão, como o jovem Leonard Bernstein e Sir Adrian Boult. Parte da atenção que Paul granjeou junto da imprensa mundial deveu-se a uma sensacional singularidade: tocava utilizando unicamente uma mão.
O seu braço direito havia sido amputado à altura do cotovelo aquando da sua passagem pelo exército austríaco, em 1914. Com heroica determinação, Paul desenvolveu técnicas que lhe permitiram tornar-se um pianista, não obstante a amputação. «Depois de alguns momentos de estupefação em que nos perguntávamos como raio é que ele conseguia fazer aquilo», escreveu o New York Herald Tribune numa crítica a um concerto, «quase nos esquecíamos que estávamos a ouvir um músico cuja manga direita pendia vazia ao seu lado.» Paul usou a riqueza da família para encomendar obras para piano a uma só mão a Ravel, Prokofiev, Richard Strauss, Benjamin Britten e pelo menos catorze outros compositores.
Quando Ludwig Wittgenstein, o filho mais novo de Karl, morreu em Inglaterra em 1951, o seu obituário no The Times atribuiu-lhe uma família errada. O jornal falhou em identificar a relação de Ludwig com Karl Wittgenstein ou com Paul Wittgenstein, que haviam aparecido nas suas páginas, e noticiou, erroneamente, que «os seus antepassados incluíam o príncipe Wittgenstein que lutara contra Napoleão». Os antepassados distantes de Ludwig por parte do pai eram, na verdade, mercadores judeus alemães, não príncipes guerreiros. Vieram de um condado da Renânia do Norte-Vestfália que deve o seu nome à família Sayn-Wittgenstein, da qual um dos membros, o príncipe Peter de Sayn-Wittgenstein-Ludwigsburg-Berleburg, lutou, de facto, contra Napoleão. Os judeus Wittgensteins adotaram o nome nos começos do século XIX. Mais tarde, os avós paternos de Ludwig converteram-se ao cristianismo. Mas, como muitos dos judeus convertidos e assimilados na Europa daquela época, a sua verdadeira religião era a cultura alemã, especialmente a música alemã.
O The Times comparou Ludwig a «um religioso contemplativo do estilo eremita». Isso não andava longe da verdade. Ludwig buscava frequentemente a solidão, retirando-se muitas vezes para uma casa isolada na Noruega e, em anos posteriores, para locais solitários na Irlanda. Em 1919, doou todo o seu dinheiro a alguns dos irmãos e daí em diante viveu uma vida simples, mas de uma maneira complicada. Era mais difícil livrar-se da inquietação que partilhava com o pai do que abrir mão da riqueza que dele herdara. Depois de abandonar mais ou menos a filosofia no final da Primeira Guerra Mundial, Ludwig qualificou-se para ser professor primário, passou algum tempo num mosteiro como ajudante de jardineiro e ensinou depois em pequenos vilarejos da Áustria rural. Desistiu do ensino em abril de 1916, voltou a trabalhar durante algum tempo em jardinagem e dedicou-se de seguida, durante dois anos e de forma autodidata, a ser arquiteto, projetando uma casa em Viena para a sua irmã mais nova, Gretl. Em 1919, regressou a Cambridge e à filosofia, lecionando maioritariamente aí até 1947, altura em que renunciou ao cargo de professor. Passou os seus últimos anos em pensões, hotéis, casas emprestadas ou morando com amigos. Quando lecionou em Cambridge, vivendo de forma espartana, sentiu-se muitas vezes tentado a partir e fazer algo completamente diferente. Entre as alternativas que contemplou, encontravam-se o trabalho manual numa cooperativa de produção agrícola na Rússia, a medicina e a psiquiatria. No início da vida, dissera-o a Bertrand Russell, considerara a hipótese de se tornar monge.
Teria sido tão incomum como monge como foi enquanto filósofo. «Não sou um homem religioso», disse Ludwig a um amigo íntimo, «mas não consigo evitar ver tudo de um ponto de vista religioso.» Quando foi soldado, escreveu nos seus apontamentos que «o cristianismo é o único caminho seguro para a felicidade», mas ele tinha pouco interesse em Jesus e nenhum em frequentar a Igreja. Tinha caído sob a influência de The Gospel in Brief [O Evangelho Abreviado], de Tolstói, uma versão diluída do cristianismo, na qual este é apresentado não como uma revelação divina, nem sequer como um fenómeno histórico, mas como «um ensinamento que dá sentido à vida». Wittgenstein lia frequentemente o Novo Testamento. Continuava a orbitar em torno dele como um «inseto em redor da luz», como diria quase vinte e cinco anos após o primeiro contacto com o Gospel de Tolstói. E houve muitas ocasiões em que orou com fervor. Mas não é claro a quem — ou ao quê — dirigia as suas orações. Hermine declarou em 1918 que «Ludwig não conhece nenhum deus exterior». A opinião de um amigo católico era a de que ele «não aderiu a nenhuma forma de crença cristã».
Para Ludwig, a noção de Deus era, acima de tudo, «o pensamento do juiz temível». Atormentado pelas suas próprias falhas, ansiava por uma salvação que frequentemente expressava como um desejo de ser anständig — decente ou íntegro. Por vezes, utilizava a linguagem da religião para articular a sua culpa e as suas esperanças, constituindo isso provavelmente uma das razões pelas quais disse que via as coisas de um ponto de vista religioso: «Sou um verme, mas através de Deus tornar-me-ei um homem», de acordo com uma formulação sua num caderno dos tempos de guerra.
Wittgenstein recriminava-se acima de tudo pela vaidade e presunção. Era, como reconhecia, vaidoso até em relação aos próprios defeitos, observando no seu diário que quase nenhuma das suas autocríticas havia sido «totalmente escrita sem o sentimento de que pelo menos conseguia reconhecer as minhas faltas». Por vezes, era muito duro consigo mesmo, desculpando-se quase de forma degradante por questões triviais e arrependendo-se de falhas que provavelmente só ele via. Em 1931, escreveu num bloco de notas: «Sou extraordinariamente cobarde e comporto-me na vida como um cobarde no campo de batalha.» Contudo, não se comportou como um cobarde quando se encontrou, de facto, no campo de batalha. Foi condecorado diversas vezes por bravura durante o serviço militar.
Foi, se não vaidade, então pelo menos um notável grau de auto- confiança aquilo que levou Ludwig, com vinte e dois anos na época, a procurar Bertrand Russell e a debater com ele de igual para igual. Isso numa altura em que Wittgenstein sabia pouco de filosofia e não tinha qualificações além de um diploma em engenharia, obtido em Berlim, e um currículo escolar discreto. Uma determinação pautada pela mesma autoconfiança marcou a sua carreira posterior. Desprezou a ideia de que os regulamentos académicos se aplicavam a si e propôs-se remodelar a filosofia de acordo com a sua própria visão. A forma de tocar piano com um só braço do seu irmão Paul mostrou aquilo que a vontade de ferro de um Wittgenstein poderia alcançar quando ele se propõe fazer as coisas à sua maneira. O pai estabeleceu um exemplo que seria seguido por ambos. O obituário de Karl no Die Neue Freie Presse fez notar que o seu modo de vida havia sido «profundamente original e conduzido num estilo que ele próprio criara», sendo que Karl Wittgenstein ostentara sempre «uma inata falta de respeito por autoridades e convenções». Mas nem todos os Wittgensteins conseguiram fazer o seu próprio caminho. Paul e Ludwig foram os únicos dois dos cinco filhos varões de Karl que não cometeram suicídio.
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