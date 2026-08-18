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Luan Santana anunciou esta terça-feira, 18 de agosto, que já não há bilhetes disponíveis para o concerto “Registo Histórico”, marcado para o Estádio da Luz, em Lisboa, a 26 de junho de 2027.

A capital portuguesa foi escolhida para receber o último espetáculo desta digressão, que percorreu arenas e estádios no Brasil e reuniu centenas de milhares de fãs. O concerto pretende assinalar quase 20 anos de carreira do cantor, revisitando alguns dos temas que marcaram o seu percurso.

“Meteoro”, “Te Vivo”, “Você Não Sabe o Que É Amor” e “Escreve Aí” estão entre as músicas que deverão fazer parte da viagem pelos maiores êxitos do artista.

Segundo a organização, em comunicado de imprensa, o espetáculo terá uma produção com "mais de 120 toneladas de equipamentos2, dezenas de camiões e centenas de profissionais envolvidos na montagem e realização do concerto.

A atuação em Lisboa é apresentada como o capítulo final de uma digressão que pretende reunir diferentes momentos da carreira de Luan Santana num único espetáculo.

O cantor brasileiro tem vindo a atuar em grandes recintos no Brasil, onde tem esgotado estádios e reunido milhares de fãs. Agora, será Lisboa a receber o encerramento da digressão “Registo Histórico”, num concerto que a organização descreve como "um momento de celebração da música lusófona".

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