Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Vencedora de um Grammy e uma das artistas mais influentes da última década, Lorde é reconhecida pela sua sonoridade inclassificável, pelo lirismo introspectivo e pela visão criativa singular. Desde a estreia com "Pure Heroine" (2013), que redefiniu os contornos do pop moderno ao unir escrita poética e produção minimalista, a artista tem somado mais de 18 mil milhões de streams e 18 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

Em abril de 2025, Lorde regressou com o single “What Was That”, o seu primeiro lançamento original em quatro anos e o primeiro avanço de "Virgin". O tema estreou-se com aclamação crítica e sucesso comercial, atingindo o #1 no Spotify dos Estados Unidos — o seu primeiro desde Royals —, além de alcançar o #3 no Reino Unido e o #5 a nível global, consolidando o seu estatuto na vanguarda da música pop contemporânea.

Depois desse regresso, seguiram-se os temas “Man of the Year” e “Hammer”, que têm subido nas tabelas e somam já quase 200 milhões de streams antes mesmo do lançamento do novo disco. "Virgin", co-produzido por Lorde e Jim-E Stack, foi apresentado num evento especial em Nova Iorque, onde a artista ofereceu aos fãs uma antevisão exclusiva do álbum.

O concerto no NOS Alive’26 marca o regresso de Lorde aos palcos portugueses, num espetáculo onde apresentará ao vivo o seu novo trabalho.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2026, prometendo mais uma edição repleta de grandes nomes da música internacional.

Os bilhetes já estão à venda aqui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.