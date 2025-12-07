Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Não Complique — e Outros 17 Bons Hábitos de Saúde Mental". Um guia para cultivar a serenidade

Ansiedade. Depressão. Stresse. Burnout. No mundo frenético em que vivemos, parece (quase) inevitável que venhamos a desenvolver um problema de saúde mental — seja ele qual for. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um em cada quatro adultos irá sofrer de uma perturbação psiquiátrica em algum momento da vida. O livro «Não Complique - e Outros 17 Bons Hábitos de Saúde Mental», do psiquiatra Diogo Guerreiro, traz estratégias comprovadamente eficazes para apoiar a recuperação.

"Como Caem os Tiranos". Tentar permanecer no poder pode acabar mal

Com histórias que abarcam vários períodos da História, da França Napoleónica ao Iraque de Saddam Hussein, o livro "Como Caem os Tiranos" revela os golpes, as guerras civis e as revoluções que se entrelaçam com a ascensão e queda das democracias. Ao examinar como os ditadores e o seu desaparecimento moldam a História internacional, Marcel Dirsus desenha um mapa de como derrubar os tiranos, oferecendo uma centelha de esperança nestes tempos de autoritarismo crescente.

"O Homem Que Salvou Primo Levi". Quem foi Lorenzo, o carpinteiro que arriscou a sua vida?

"O Homem Que Salvou Primo Levi", de Carlo Greppi, é a história de uma dessas pessoas que, desaparecendo deste mundo sem deixar qualquer vestígio de si mesmas, constituem a pedra angular da Humanidade. «Creio que, se estou vivo hoje, o devo a Lorenzo», escreveu Primo Levi em "Se Isto É Um Homem", referindo-se ao pobre e quase analfabeto carpinteiro italiano que durante a Segunda Guerra Mundial, arriscando a liberdade e a vida, lhe levou uma sopa todos os dias, ao longo de seis meses, salvando-o da desnutrição em Auschwitz.

"Nem Todas as Árvores Morrem de Pé". A estreia da cantora Luísa Sobral na ficção

"Nem Todas as Árvores Morrem de Pé" é um romance sobre duas mulheres unidas pela desilusão e pelos cinquenta anos mais tristes da história da Alemanha.

"E Deixei de te Chamar Papá". O relato de Caroline Darian, filha "da vítima e também do carrasco" do caso Pelicot

"E Deixei de te Chamar Papá" é o livro de Caroline Darian, filha de Dominique Pelicot, condenado à pena máxima em França por crimes sexuais contra a ex-mulher, Gisèle, violada por dezenas de homens entre julho de 2011 e outubro de 2020.

"Estar Além". Como foi construída a persona queer de António Variações?

"Estar Além - A Persona Queer de António Variações", de António Fernando Cascais, analisa, de uma perspetiva queer, as letras das canções, as interpretações, as atuações em palco, as imagens do corpo e a indumentária através das quais António Joaquim Rodrigues Ribeiro se metamorfoseou na persona de Variações, um dos maiores ícones da nossa cultura.

Audrey Hepburn - O Brilho de uma Estrela". A vida de um ícone mundial

Países Baixos, 1944. Enquanto a Segunda Guerra Mundial destrói a Europa e o horror e a fome abalam o continente, a jovem Audrey Hepburn descobre o seu amor pela dança e anseia por se tornar uma primeira-bailarina. Quando o seu sonho de dançar profissionalmente é destruído, surge a oportunidade de desempenhar pequenos papéis nos teatros de Londres. A partir daí, Audrey fixa um objetivo ainda maior: Hollywood. Rapidamente se tornou famosa com Férias em Roma e conseguiu o papel principal em Boneca de Luxo, Minha Linda Senhora e Sabrina, ao lado de grandes atores como Gregory Peck e Humphrey Bogart. Mas será Audrey capaz de se tornar uma estrela de Hollywood sem sucumbir às pressões da fama e perder-se no processo? O livro "Audrey Hepburn - O Brilho de uma Estrela", de Juliana Weinberg, é um romance sobre a vida de Audrey Hepburn, desde a sua juventude até se ter tornado um ícone mundial.

"Como Educar um Viking". O segredo nórdico para crianças felizes, saudáveis e independentes

Depois de uma década a viver na Dinamarca e a criar uma família, Helen Russell reparou que as crianças nórdicas são diferentes. Comem de forma diferente. Aprendem de forma diferente. Passam horas a correr, saltar e trepar na natureza, mesmo enfrentando um clima frio e rigoroso, céus cinzentos e temperaturas médias anuais de apenas 7°C. Mas o que explica que essas crianças cresçam para se tornarem nos adultos mais felizes do mundo? O livro "Como Educar um Viking" traz algumas respostas.

"Morramos ao menos no porto". A finitude dos vivos e a memória dos mortos

"Morramos ao menos no porto" acompanha a ligação de Silvina e António, um retrato de um casamento de 25 anos contado em diferentes dimensões. Este livro de Francisco Mota Saraiva, que recebeu o Prémio Saramago 2024, fala sobre amor, finitude e memória, que dá voz aos mortos que murmuram debaixo do chão de casa. Um romance que abala os fundamentos da narrativa clássica, um fogo que alastra até consumir todas as suas personagens e que revela o seu autor.

"A Convidada". Uma viagem ao restrito mundo dos ricos

O novo romance de Emma Cline abre-nos a porta para o mundo dos ricos. "A Convidada" tem como protagonista Alex, uma jovem com um olhar exigente, um coração frio e pouco tato, características que nos fazem lembrar a famosa vigarista Anna Sorokin. Tudo acontece num quente agosto em Long Island, quando Alex aceita passar o mês na luxuosa casa de Simon, o homem mais velho com quem está envolvida. A partir daqui o leitor, tal como Alex, é convidado a entrar no restrito mundo dos ricos, nas suas mansões e festas de verão. Mas nem tudo corre de forma perfeita e a personagem principal rapidamente se vê expulsa e a olhar de fora para os portões dourados.

"A Cidade e as Suas Muralhas Incertas". Ao fim de seis anos, é assim que Haruki Murakami regressa aos romances

"A Cidade e as Suas Muralhas Incertas" é o mais recente romance do escritor japonês Haruki Murakami, o primeiro em seis anos, e conta uma história de amor, perda e busca pessoal. Ao mesmo tempo, é também uma ode aos livros e às bibliotecas e uma parábola para os estranhos tempos pós-pandémicos.

"O Menino". O dia em que uma explosão de gás matou 50 crianças no País Basco

"O Menino" é o novo romance do escritor espanhol Fernando Aramburu, sobre o vazio que uma criança deixa com a sua inesperada morte. Inspirado num acidente real ocorrido numa escola primária do País Basco, a 23 de outubro de 1980, em que uma explosão de gás matou 50 crianças, está já a ser adaptado pela Netflix.

"O meu nome é Emilia del Valle". O regresso de Isabel Allende com uma história de amor e guerra

Isabel Allende regressa com uma história cativante e inesquecível de amor e guerra, descoberta e redenção, protagonizada por uma mulher que, diante das maiores adversidades, sobrevive e se reinventa. A autora chilena retoma o universo da célebre saga Del Valle, que acompanhámos nos incontornáveis "A casa dos espíritos", "A filha da fortuna" e "Retrato a sépia".

"Sem Tréguas". Stephen King e uma heroína que terá de enfrentar dois vilões diabólicos

A espera pelo novo romance de Stephen King terminou por fim para os seus inúmeros leitores. O escritor mais célebre do mundo e um dos grandes nomes da história da literatura contemporânea está de volta com "Sem Tréguas", um thriller intenso e arrepiante. No centro da narrativa está Holly Gibney, a personagem mais adorada de King. Acabada de sair das suas aventuras em "Holly", publicado no final de 2023, em "Sem Tréguas" a heroína terá de enfrentar dois vilões diabólicos: um assassino em série perturbado e um stalker misógino com uma vítima favorita.

"Estefânia". A história trágica da rainha virgem

O caderno que o seu adorado irmão lhe ofereceu era o único sítio no qual Estefânia podia ser sincera, onde podia desabafar sobre os seus sentimentos mais íntimos, que nem à sua doce mãe se atrevia a confessar nas cartas que incessantemente lhe escrevia. Chegara a Portugal cheia de sonhos e ilusões, perdidamente apaixonada por Pedro, o rei de Portugal, que jurava que só ela o poderia salvar da melancolia e da angústia de reinar um país crucificado pela incompetência e a corrupção. Mas Pedro estava ensombrado pelo passado. Com base numa pesquisa exaustiva nos arquivos alemães da família, Isabel Stilwell, autora best-seller de romances históricos, traz-nos a emocionante história de Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen desde a sua chegada a Lisboa até à sua trágica morte.

"Um Verão de Lenço Vermelho". O romance que levou à proibição dos livros LGBTQIA+ na Rússia

"Um Verão de Lenço Vermelho", de Elena Malíssova e Katerina Silvánova, é uma história de amor, coragem e resistência, que condena a censura e a opressão dos que amam com orgulho. Um romance que levou a uma das maiores repressões à representação LGBTQIA+ na Rússia: a sua publicação desencadeou incontáveis ameaças às autoras, que se viram obrigadas a fugir do país.

"Conclave". Depois de Francisco, que desafios enfrenta a Igreja Católica?

Quando Jorge Mario Bergoglio foi eleito 266.º Sumo Pontífice da Igreja Católica, muitos vaticanistas ficaram incrédulos. Este Papa latino-americano, jesuíta e reformista representava uma Igreja diferente da europeia, pelo que parecia impensável que o Colégio Cardinalício, maioritariamente composto por conservadores nomeados por João Paulo II e Bento XVI, tomasse uma decisão tão disruptiva. E, no entanto, foi exatamente o que aconteceu. É a partir deste momento de rutura que o jornalista Eric Frattini parte para a sua nova obra "Conclave – A Igreja depois de Francisco", onde investiga minuciosamente os jogos de poder que se têm travado longe dos olhares do mundo. O livro mostra como, por detrás das vestes sagradas e das cerimónias solenes, se trava uma batalha feroz entre duas visões antagónicas da Igreja: os «extrovertidos», alinhados com o espírito reformador de Francisco, e os «introvertidos», defensores de uma estrutura eclesial tradicional e hierárquica.

"A Morte de Bunny Munro". O regresso do segundo romance do músico Nick Cave

Bunny Munro é vendedor de produtos de beleza e de esperança a donas de casa solitárias da costa sul de Inglaterra. Mulherengo e mau-caráter, parte com o filho para uma pequena odisseia, após o suicídio da mulher, Libby, Enquanto exerce o seu ofício e imana o seu carisma sexual de porta em porta, Bunny Júnior, de nove anos, senta-se pacientemente no carro a explorar o mundo através das páginas da sua enciclopédia. À medida que a sua viagem bizarra e cada vez mais frenética se aproxima do fim, Bunny Munro descobre que os fantasmas do seu mundo — pais decrépitos, espíritos vingativos, maridos ciumentos e assassinos psicopatas com chifres — emergiram das sombras e procuram cobrar o seu preço. "A Morte de Bunny Munro", o há muito esgotado segundo romance do músico Nick Cave, regressou este ano às livrarias portuguesas.

"O Último Avô". Um escritor tirânico, um manuscrito queimado e uma herança literária

Quando Augusto Campelo, o mais genial escritor português, queima o manuscrito no qual trabalhou durante anos, deixa para trás um mistério: seria o tão esperado romance sobre a experiência traumática da Guerra Colonial de que tantas vezes falava, mas à qual nunca dedicou um livro? Subsiste a dúvida: o escritor morre uma semana depois. Resta por isso ao neto — herdeiro do nome e da memória familiar — a missão de descobrir a verdade e de compreender (ou não) o gesto do avô. Esta é a trama de "O Último Avô", o muito esperado novo romance de Afonso Reis Cabral, sete anos depois de "Pão de Açúcar".

"A Mulher e a Medicina". Houve um tempo em que elas eram bruxas, histéricas e tinham veneno no corpo

No livro "A Mulher e a Medicina", Elinor Cleghorn escreve uma história pioneira sobre a saúde das mulheres, desde o «útero errante» da Grécia Antiga à ascensão dos julgamentos de bruxas na Europa; do surgimento da histeria como diagnóstico amplo para distúrbios difíceis de identificar à evolução da compreensão sobre hormonas, menstruação, menopausa ou a endometriose. É um legado de sofrimento, mistificação e erros de diagnóstico que revela como a ciência, moldada por um mundo de homens, falhou em compreender e cuidar do corpo feminino. Repleto de estudos de caso e exemplos de mulheres que sofreram, desafiaram e reescreveram a ortodoxia médica, este livro faz um apelo urgente por uma medicina mais íntegra, que valorize os testemunhos e as experiências das mulheres, libertando-as de séculos de desinformação e negligência.

"A Escrita como Uma Faca". A obsessão de Annie Ernaux em transformar a experiência vivida em matéria literária

"A Escrita como Uma Faca" é o resultado de uma longa entrevista de Annie Ernaux ao escritor Frédéric-Yves Jeannet. Durante um ano de troca de correspondência, a consagrada autora expôs com total franqueza os bastidores da sua produção literária, nomeadamente da recusa em embelezar a linguagem e do compromisso com uma escrita que seja justa, incisiva e politicamente consciente.

"Deuses e Mortais". Esta é uma das histórias para a criação do mundo

"Deuses e Mortais", de Sarah Iles Johnston, leva-nos ao coração da mitologia grega numa viagem épica, repleta de deuses intrigantes, heróis destemidos e criaturas lendárias. Das origens do cosmos à Guerra de Troia, estas são histórias célebres e raridades fascinantes, narradas com frescura e ilustradas de forma original.

"Pausa Doce". Duas receitas a não perder da chef de pastelaria Céline Duhamel

"Pausa Doce", o novo livro da chef de pastelaria Céline Duhamel, apresenta mais de 50 receitas práticas e deliciosas, pensadas para diferentes momentos do dia. Do pequeno-almoço à sobremesa, do lanche dos mais novos ao chá dos mais velhos, o livro reúne propostas que aliam simplicidade, sabor e criatividade, para celebrar o prazer das pequenas pausas do dia. Entre clássicos reconfortantes, como brioches, cookies ou churros, e criações inovadoras, como o New York roll ou a tarte de chocolate e amendoim, a autora conjuga tradição e inovação numa pastelaria acessível, que privilegia o prazer e a partilha. Com mais de 100 000 seguidores nas redes sociais, Céline Duhamel transporta para o papel o estilo que a tornou uma referência ao mostrar que mesmo o quotidiano pode ter um toque doce.

"Sou o Rebelde". A saga inesquecível de um cão para salvar o seu dono

O Rebelde é um bom cão. Adora a vida simples e perfeita na quinta com o dono, Tom — até que, um dia, a guerra chega junto deles. Tom está determinado a juntar-se aos rebeldes que lutam contra o rei tirano. Ordena ao cão que espere por ele, ata-lhe um lenço vermelho ao pescoço como sinal de amizade e foge sozinho. Como o bom cão que é, Rebelde espera pelo dono. Mas quando percebe que o Tom não regressará tão cedo, e pode até nem voltar, parte em sua busca. Para o trazer para casa, antes que seja demasiado tarde. Ingénuo, mas leal e corajoso, Rebelde não poupará esforços para salvar o dono. Uma aventura terna e emocionante contada a partir da perspetiva de um cão com um grande coração.

