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O Lisboa Mágica – Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa regressa este ano para a 14.ª edição e reafirma a aposta na magia de rua como uma forma de aproximar a arte do público em diferentes espaços da cidade.

Criado em 2006 e com direção artística de Luís de Matos, o festival apresenta, entre 18 e 23 de agosto de 2026, um total de 175 espetáculos de acesso livre, protagonizados por 15 artistas provenientes de 10 países.

Durante seis dias, praças, jardins e largos de Lisboa vão receber atuações que exploram diferentes estilos e linguagens da magia contemporânea, convidando públicos de todas as idades a assistir a performances em contacto direto com os artistas.

A programação vai passar por 13 locais emblemáticos da capital: Campo das Cebolas, Jardim Campo de Ourique (Amoreiras), Jardim da Estrela, Jardim Fernando Pessa, Jardim Museu de Lisboa, Jardim Vasco da Gama, Largo do Carmo, Largo do Chiado, Palácio Baldaya, Parque Bensaúde, Praça de Campolide, Praça do Município e Praça Luís de Camões.

O festival reúne artistas internacionais oriundos da Argentina, Austrália, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Espanha, Inglaterra, Itália, Japão e Portugal, com diferentes abordagens à arte mágica.

Entre os nomes convidados para esta edição estão Mago Daba, da Argentina; Humphrey Cornthwaite, da Austrália; Gabriel Gascon, do Chile; The Charming Jay, da Coreia do Sul; Raul Camaguey, de Cuba; David Navares, Kayto e Juan Colas, de Espanha; Ben Woodward, Chris Cross, Peter Wardell e Steve Faulkner, de Inglaterra; Flip Mattia, de Itália; Amino-San, do Japão; e José Marques Antunes, de Portugal.

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