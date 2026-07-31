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Lewis Hamilton inaugurou, na quarta-feira, a primeira loja de referência da Card Culture by Lewis Hamilton, a sua nova marca dedicada ao universo das cartas colecionáveis. Localizada em Frankfurt, na Alemanha, a loja é o primeiro passo de um projeto que prevê a abertura de novos espaços na Europa, Austrália, Médio Oriente e Ásia.

A empresa resulta de uma parceria entre a sociedade de investimentos do sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 e a Dave & Adam's Card World, uma das maiores empresas do setor nos Estados Unidos.

"Através da Card Culture, acredito que temos uma oportunidade significativa de explorar a cultura das cartas colecionáveis de uma forma que ninguém conseguiu até agora", afirmou Hamilton ao The Athletic.

O piloto da Ferrari explicou que a inspiração para o projeto nasceu da sua infância, quando colecionava cromos de futebol.

"Lembro-me de estar na escola e da emoção de abrir pacotes de cartas. Era uma comunidade pequena, mas estávamos ligados pelo nosso amor pelo desporto e pelas cartas", recordou.

Hamilton acredita que existe uma lacuna no mercado fora dos Estados Unidos, onde são escassas as lojas especializadas que combinam a venda de cartas com eventos e atividades para a comunidade de colecionadores.

"Existem mais de mil lojas nos Estados Unidos e, no resto do mundo, há apenas uma pequena fração desse número", afirmou. "Queria criar um espaço para colecionadores, jogadores e crianças que procuram essa sensação de abrir pacotes de cartas e fazer parte de uma comunidade, e não apenas uma loja que vende produtos."

Além de empresário, Hamilton é também um colecionador. O britânico possui atualmente cerca de 500 cartas raras de Pokémon e continua a aumentar a sua coleção com cartas de Fórmula 1, futebol, basquetebol, basebol e Star Wars.

"O meu objetivo é criar uma loja moderna que combine comunidade, cultura e competição", concluiu.

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