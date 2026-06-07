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O modelo foi criado para assinalar o centenário da morte de Antoni Gaudí, o arquiteto da emblemática basílica de Barcelona, e estará disponível a partir de 1 de novembro de 2026. As pré-encomendas já estão abertas, em Portugal entregas estão marcadas para a partir 1 de novembro de 2026, e o preço anunciado é de 799,99 dólares.

Com 62 centímetros de altura, a construção reproduz em miniatura a Sagrada Família, atualmente a igreja mais alta do mundo, que atinge 172,5 metros. Um dos elementos mais destacados do set é a recriação do efeito dos vitrais coloridos, concebida para evocar a luz e as tonalidades que caracterizam o interior da basílica. Segundo o designer principal do projeto, Rok Žgalin Kobe diz à CNN Internacional, o objetivo foi homenagear a visão de Gaudí, captando a complexidade, o ritmo de construção e a ambição da obra numa experiência de montagem imersiva.

A Sagrada Família começou a ser construída em 1882 e foi concebida por Gaudí com 18 torres representando diferentes figuras bíblicas: os 12 apóstolos, os quatro evangelistas, a Virgem Maria e Jesus Cristo. Quando o arquiteto morreu, em 1926, apenas cerca de 10% a 15% do edifício estava concluído. Durante décadas, a basílica foi considerada praticamente impossível de terminar devido à complexidade do projeto e à destruição de planos e modelos originais durante a Guerra Civil Espanhola.

Apesar de ainda existirem trabalhos por concluir, a estrutura foi considerada simbolicamente completa em fevereiro de 2026, com a conclusão da Torre de Jesus Cristo. A sua inauguração está prevista para ocorrer exatamente 100 anos após a morte de Gaudí, reforçando o simbolismo de uma obra que levou quase século e meio a ganhar forma e que continua a ser um dos monumentos mais reconhecidos do mundo.