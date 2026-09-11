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A Dior e a A24 vão trabalhar juntas durante os próximos dois anos numa parceria que pretende aproximar moda, cinema e teatro, ao mesmo tempo que apoia artistas consagrados e novos talentos.

A Dior será o principal parceiro do Cherry Lane Theatre, em Nova Iorque, propriedade da A24. Através da colaboração, as duas entidades vão desenvolver uma programação dentro e fora do ecrã, com o objetivo de aproximar os artistas do público e criar novas oportunidades para quem pretende iniciar uma carreira na indústria.

A parceria prevê ainda iniciativas destinadas a estudantes que procuram entrar nos setores do cinema, teatro e outras áreas criativas.

O anúncio foi acompanhado por uma série de curtas-metragens protagonizadas por Josh O’Connor, Sabrina Carpenter, Drew Starkey, Camille Cottin e Sophie Wilde. Nos vídeos, os atores assumem o papel de candidatos ao cargo de diretor criativo da Dior, atualmente ocupado por Jonathan Anderson.

A ligação entre Anderson e o universo cinematográfico não é, contudo, recente. O designer mantém há vários anos uma relação próxima com o realizador Luca Guadagnino, para quem desenhou figurinos em diferentes projetos, como "Challengers".

Para assinalar o início da parceria e, em simultâneo, o lançamento da nova fase do Cherry Lane Theatre, será apresentada uma única sessão de “Both Ends”, com Justin Vivian Bond e encenação de Zack Winokur.

Jonathan Anderson é também responsável pelos figurinos do espetáculo, que recuperam peças inspiradas no trabalho do designer francês Paul Poiret, uma das referências da coleção Outono/Inverno 2026 da Dior.

A escolha mostra a dimensão criativa que a parceria pretende assumir. Em vez de se limitar a vestir os protagonistas das produções da A24 com peças Dior, Anderson deverá participar diretamente nos projetos artísticos desenvolvidos no âmbito da colaboração.

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