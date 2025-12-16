Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criado e interpretado por Rafaela Azevedo, “King Kong Fran” já foi visto por mais de 150 mil espectadores no Brasil e em vários países da Europa. Em 2025, o espetáculo estreou-se em Portugal, onde esgotou todas as sessões em Lisboa e no Porto.

A partir de uma combinação de cabaré, circo e do clássico número da “mulher-gorila”, o espetáculo apresenta a personagem Fran, que desafia e subverte estereótipos associados ao feminino. Com humor e ironia, a performance aborda temas como o machismo, o assédio, o abuso e o consentimento, numa proposta que cruza entretenimento e reflexão.

Ao longo da encenação, a artista estabelece uma relação direta com o público, incentivando a interação e promovendo uma inversão de papéis que transforma cada sessão numa experiência partilhada. A abordagem participativa é um dos elementos centrais do espetáculo, que procura provocar o riso, mas também o pensamento crítico.

Segundo a sinopse, a performance de Rafaela Azevedo pretende levar o público a refletir sobre questões sociais, filosóficas e pessoais da vida contemporânea, recorrendo a histórias, metáforas e momentos de participação ativa da audiência, de forma envolvente e inovadora.

Depois do sucesso das apresentações anteriores em Portugal, o regresso de “King Kong Fran” promete voltar a transformar o palco num espaço onde o humor serve de ponto de partida para uma reflexão mais profunda sobre dilemas humanos e sociais.

