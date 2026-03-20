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De acordo com o site da Bilheteira Online (BOL), os bilhetes serão colocados à venda ao público na quinta-feira, 26 de março, com uma pré-venda exclusiva para inscritos na lista de espera a partir das 9h desta sexta-feira.

A passagem de Ye por Portugal integra a digressão europeia do artista, que passa ainda pela Turquia, Itália, Países Baixos, Espanha e França, a partir de maio. A última atuação do músico em Portugal foi a 5 de agosto de 2011, no festival Sudoeste. Antes, tinha-se apresentado em 2006 no festival Cool Jazz, em Oeiras.

A digressão marca o regresso do artista a palcos europeus, 14 anos após a tournée “Watch the Throne”, com Jay-Z, e 11 anos após a sua última performance no continente, no festival de Glastonbury em 2015.

Nos anos seguintes, Kanye West limitou-se a apresentações especiais, como a atuação ao lado do seu coro gospel durante a Semana da Moda de Paris, e em 2021 no casamento de Alexandre Arnault, filho de Bernard Arnault, em Veneza. Em 2022, gerou polémica com uma t-shirt usada em Paris, com a frase “as vidas dos brancos interessam”.

A sua ausência dos grandes palcos esteve também ligada a declarações antissemitas e comportamento errático, pelas quais pediu desculpa em janeiro, afirmando: “Perdi o contacto com a realidade. Quanto mais ignorava o problema, mais as coisas pioravam. Disse e fiz coisas das quais me arrependo profundamente”.